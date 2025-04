Edmundo Arrocet, su defensa 'envenenada' a Terelu Campos y Carmen Borrego: "Estuve dos veces con ella nada más"

MADRID, 15 Abr. (CHANCE) -

Disfrutando de la primera parte de la Semana Santa en Madrid antes de poner rumbo a Londres -no sabemos si a visitar a la joven polaca llamada Marta Pawlowska (de 28 años) con la que mantiene una relación desde hace más de un año, puesto que prefiere no dar detalles de su situación sentimental- y de ahí a Sudamérica para supervisar sus negocios en Chile, Edmundo Arrocet ha reaparecido ante las cámaras. Y, como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado sobre las críticas que han recibido en los últimos días Terelu Campos y Carmen Borrego por el carácter complicado y soberbio que tendrían con sus compañeros en televisión.

Primero ha dedicado unas emotivas palabras a Mario Vargas Llosa tras el fallecimiento del Nobel este domingo: "Una pena muy grande sí, porque la verdad que para todos nosotros, los hispanos americanos, es un orgullo. Hemos tenido ya dos grandes premios. Tuvimos también a Pablo Neruda, tuvimos a Gabriela Mistral". "Se nos va también Vargas Llosa, y la verdad que es una persona encantadora, yo lo conocí hace como 25, 30 años, que coincidimos en un vuelo para México, así que ahí aprovechamos a platicar algo. Y como es de apellido Vargas, igual que mi abuela, entonces estuve diciendo, ¡Llosa, pariente mío!" ha recordado, revelando que el escritor era, en las distancias cortas, "súper culto, encantador. Me acuerdo que me preguntaba si me gustaba la lectura, sí, me acuerdo, ahora mismo estoy leyendo a Pablo Neruda. Este es Franke, que es un escritor no conocido mucho, pero escribía maravillosamente, y nada, y estuvo conversando harto, como me gusta la poesía y todo eso, pues nada, muy bien. Yo la verdad que lo siento mucho".

Respecto a los testimonios que han surgido desde que Terelu regresó de 'Supervivientes' tachándola de soberbia, prepotente, y complicada para trabajar -algo que la colaboradora ya ha anunciado que pondrá en manos de sus abogados, negando las acusaciones molesta porque se cuestione su profesionalidad y el trato que ha tenido con sus compañeros en los diferentes programas en los que ha trabajado- Bigote ha salido en su defensa, aunque no ha pasado inadvertido el dardo que ha lanzado a la hija de María Teresa Campos.

"Yo no tengo que decir absolutamente nada. Yo he estado en su casa con ella, cuatro veces comiendo en su casa, es una persona exquisita, no tengo nada que hablar mal de ella" ha asegurado, desvelando que en los seis años que estuvo con la presentadora apenas compartió momentos con su hija. Y menos todavía con Carmen Borrego, con la que asegura que "estuve dos veces en su casa y una vez en un restaurante y nada más, pero yo no tengo nada que decir", dejando entrever que las hijas de Teresa no estaban tan pendientes de ella ni tenían una relación tan estrecha como pensábamos. "Lo que era verdad es que la iban a ver poco a su madre y ahí se enojaron, empezaron a hablar más de mí y todo eso, y ahí ya empezó todo el rollo" ha añadido por si quedaba alguna duda.

Y aunque confiesa que no ha visto 'Supervivientes', el cómico ha sentenciado que "a Terelu no le ha hecho nada mal, ha estado casi 20 días y ese 'Supervivientes' hace bien al espíritu, hace bien al alma, está bien pasar hambre. Eso es bueno porque uno pasa frío, pasa hambre y se da cuenta lo importante que es el tener y vivir como vivir". Sus declaraciones, y si tiene algo que decir a la demanda que el Rey Juan Carlos ha interpuesto contra Miguel Ángel Revilla para defender su derecho al honor, ¡en el siguiente vídeo!