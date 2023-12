Edmundo Arrocet manda un mensaje 'envenenado' a Terelu Campos y Carmen Borrego por Navidad

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Íntimo amigo de Tony Antonio, Edmundo Arrocet no ha dudado en apoyar al hijo del humorista en el estreno de su nuevo proyecto 'Averno'. A pesar de que no quiere entrar en polémicas ni volver a hablar de las declaraciones de Ángel Cristo Jr asegurando que su madre, Bárbara Rey, salió con él para fastidiar a María Teresa Campos -algo que tanto la vedette como el chileno han negado rotundamente- sí ha querido aclarar las informaciones sobre la presunta deuda millonaria que tendría con Hacienda y que le habría empujado a criticar a Terelu Campos y Carmen Borrego tras el fallecimiento de su madre.

"Es mentira. Económicamente estoy bien. Absolutamente nada que ver lo de Hacienda, lo de Hacienda hay unos cobros que intentaron hacer desde el año 95 pero con una dirección de Canarias que yo no tengo nada que ver con eso, y eso llegó misteriosamente al cabo de mucho tiempo. Eso fue en el año 95, pero en todo caso a Hacienda hay que pagar, sí, porque gracias a eso hay mucha gente que aprovecha cosas que se hacen porque es un deber de todos, ¿no? Pero de ahí a que…" ha explicado molesto, revelando que "ya se ha pagado mucho y la cantidad que yo debo es irrisoria". "Deberían hacer un listado y en ese listado yo creo que estoy en lo último por lo poquitico. No es nada grave" ha zanjado.

"Aburrido de hablar de eso porque ya lo he dicho tantas veces", Bigote no ha querido contarnos si es cierto que María Teresa nunca le devolvió los 50.000 euros que le habría dejado en un momento complicado a nivel económico cuando todavía eran pareja: "Nada, nada, olvídate" ha esquivado, sin confirmar ni desmentir si las hijas de la presentadora se han puesto en contacto con él por este motivo.

El balance de este 2023 que está a punto de terminar es, en sus propias palabras, "mitad y mitad porque todos los años tienen cosas positivas y negativas". "Lo peor no han sido las mentiras que se han dicho sobre mí porque de eso ya estoy curado de espanto. De todo lo que pasa tengo la culpa yo, soy el más malo del planeta, pues ahora me voy a ir al infierno directamente. Ya estoy acostumbrado a eso, no te preocupes" se lamenta, haciendo referencia entre líneas a los ataques de Carmen Borrego, que ha afirmado en más de una ocasión que es lo peor que le pasó a su madre en la vida.

Y precisamente al preguntarle si le gustaría reconciliarse con Las Campos esta Navidad, Edmundo no ha dudado en mandarles un mensaje envenenado: "No, que se tranquilicen nada más que eso, yo no tengo ningún inconveniente, yo estoy muy tranquilo y con la conciencia muy tranquila".

"Al que le deberían mandar los mensajitos es a mí, ojalá que así sea. Pero eso no vende, lo que vende es el conflicto. Las cosas bonitas, los abrazos, los besos no vende, lo que vende es el conflicto ¿vale? Así que nada" ha expresado, sin ocultar que le gustaría que Carmen y Terelu diesen un paso al frente para tener, en este final de 2023, un acercamiento. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

