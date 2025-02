Eduardo Navarrete explota contra Kiko Hernández por sus feroces críticas a Terelu

MADRID, 19 Feb. (CHANCE) -

Los frentes se le acumulan a Terelu Campos. A las críticas por su 'intrusismo laboral' al debutar como protagonista en la obra teatral 'Santa Lola' se unen las de sus excompañeros en 'Sálvame' por su actitud altiva y soberbia con los reporteros que hace unos días le preguntaban por los rumores de que su hija Alejandra Rubio no la dejaría enseñar las fotos de su nieto que tiene en su teléfono móvil.

"Si yo desmintiera todas las imbecilidades que dicen. Además, de los que se jactan de tener el carné de periodista" afirmaba visiblemente molesta la colaboradora ante las cámaras de Europa Press. Unas declaraciones que han hecho que Kiko Hernández estalle como nunca contra ella en 'Ni que fuéramos Shhhh': "Bastante paciencia están teniendo ya los periodistas, los no periodistas y los paparazzis. Encima te tratan con educación, eres lo peor de la profesión. Y encima te llevan a '¡De Viermes!' cobrando una pasta para hacer dos preguntas por la noche. No sirves ni para preguntar" ha explotado implacable.

"Has vivido toda tu vida de tu madre y ahora estás viviendo de la niña. ¿Te ha quedado claro? ¿A que esto no te lo dicen en la calle? Te lo digo yo aquí. Has vivido toda tu vida de tu madre y ahora vives de tu hija. Luego de tu nieto, ¿de quién más vas a vivir? No te contratan por ser Terelu Campos" ha añadido, asegurando además que si él fuese el productor de la obra jamás la contrataría a ella como protagonista.

Durísimas declaraciones que Eduardo Navarrete, amigo de Terelu, no ha dudado en censurar, mandando un demoledor mensaje a al tertuliano: "Me parece muy feo lo que ha dicho Kiko Hernández ayer en 'Ni que fuéramos'. Hija, tanta agresividad, tanta cosa entre compañeros, ¿no? Te puede caer mejor, te puede caer peor, pero, jolín... Es que ya pasan la barrera de comentar. Me ha parecido demasiado, y mira que Kiko me cae bien y todo, pero es demasiado. Es demasiado. Esa manera de cebarse con una persona sea quien sea, eso no está bonito" ha sentenciado.

Además, el diseñador se ha pronunciado sobre el debut sobre las tablas de la hermana de Carmen Borrego, defendiendo que superará el reto con nota. "Ya ha hecho cosas, con 'Paquita Salas' que eso es una obra de arte. Bárbara Valiente, es que eso le venía como anillo al dedo. Hombre, el teatro impone mucho, pero Terelu está curtida en mil batallas, ha hecho de todo y seguro que lo va a hacer fenomenal, y ahí estaremos los amigos con ella apoyándola" ha asegurado.

Por otro lado, el diseñador ha evitado mojarse sobre la ruptura de Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón, revelando que ni ha hablado con su amiga y compañera, y que ni siquiera conoce al abogado: "Yo no tengo ni idea de esto. Yo lo que quiero es que ella esté bien y ya está. Lo que quiero de todo el mundo, que sea feliz y punto. Se lo merece. Yo te cuento todo lo que tú quieras de lo que tú quieras, pero de lo que no sé, no te puedo decir nada porque sería inventármelo". ¡Dale al play y no te lo pierdas!