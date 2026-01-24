Estela Grande y Juan Iglesias ya son padres: Nacen sus mellizos Luca y Liah

Archivo - Estela Grande y Julio Iglesias en el Mutua Madrid Open, a 03 de mayo de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 24 Ene. (CHANCE) -

Estela Grande y su pareja, el futbolista Juan Iglesias, han dado por fin la bienvenida a sus bebés mellizos. La influencer ha anunciado a través de sus redes sociales que sus hijos nacieron el pasado 20 de enero con un entrañable book de fotografías.

"A las 14:30 vivimos el momento más increíble y feliz de nuestras vidas, conoceros. Después llegó el peor momento de mi vida, cuando solo podía abrazar a Liah y no a mis dos bebés. Ese momento que tanto habíamos soñado, estar los 4 juntos, se hizo esperar tres días, hasta que Luca ha podido salir de la UCI", comenzaba explicando Estela.

Unos días que han sido "indescriptibles, indeseados, agotadores, viviendo los mejores momentos de mi vida y a la vez los más aterradores y más difíciles", aseguraba la influencer. "Enseñándome la cara y la cruz de la vida, subiendo y bajando de esa planta que nos separaba, tan cerca y tan lejos. Perdí la noción del tiempo, del día y de la noche, el dolor no existía para mí, solo pensaba en pasar el máximo tiempo con los dos", desvelaba la modelo.

Sin embargo, "ahora ya estamos los 4 juntos, siendo inmensamente felices y afortunados", anunciaba por redes sociales. "Os quiero con toda mi alma mis bebés. Y a su papá, que sabía que serías el mejor, pero esto ha sido demasiado y si no es por ti... hubiese sido peor", terminaba escribiendo.