Euprepio Padula nos confiesa cómo se encuentra Albert Rivera tras su ruptura con Malú

MADRID, 1 Jul. (CHANCE) -

El pasado fin de semana, Luis Rollán confirmaba en el programa 'Fiesta' la ruptura sentimental entre Malú y Albert Rivera. Después de semanas de rumores sobre una posible crisis, parece que no han podido superar sus diferencias y ambos decidían poner punto y final a su historia de amor.

Preguntado en muchas ocasiones, Albert nunca ha querido dar detalles de su relación, por eso, las únicas informaciones que tenemos es la que dan sus amigos. Europa Press ha podido hablar Euprepio Padula, uno de los mejores amigos de Rivera, y nos ha desvelado cómo se encuentra el político tras su ruptura con Malú.

El periodista nos ha asegurado que ve a su amigo muy feliz en estos momentos: "él está estupendamente. Yo soy amigo de Albert y Albert está estupendamente, la verdad, yo lo veo muy bien".

Además, Euprepio defiende que mantendrán una amistad a pesar de haber roto su relación: "Malú y Albert siempre serán amigos" ya que "siempre tendrán amor, Siempre tendrán amor". Y cuando le decimos si le gustaría que se diesen una segunda oportunidad en el amor, nos confiesa que "a mí, con que sean felices, me da igual si vuelven o no" y le dedica unas bonitas palabras a su amigo: "Es una persona generosa, buena gente y buen amigo, muy buen amigo".

En el Orgullo de Madrid, Euprepio aprovechaba la ocasión para recordar cómo tuvo que dejar Milán para poder vivir en libertad en Madrid: "yo, hasta tuve que irme de mi país para poder tener más derechos, para poderme casar. Mira lo que está pasando ahora en Italia, donde ya los hijos de los gays ya los ayuntamientos de Italia pueden no reconocerlos como hijos, pueden sacarlos de los registros civiles. Hay que seguir luchando".

Feliz con su matrimonio junto a Michael Arroyo, asegura que su relación no ha cambiado desde ese gran día en el que se juraron amor eterno: "No, yo llevo 12 años con mi marido así que no ha cambiado mucho".

