Eva González se pronuncia sobre la posible nueva ilusión de Cayetano Rivera: "Todo lo que sea felicidad para él..."

MADRID, 20 Nov. (CHANCE) -

Ajena a la polémica en la que se ha visto envuelta tras el accidente que tuvo Cayetano Rivera, Eva González se ha vuelto a dejar ver ante las cámaras y se ha pronunciado por primera vez sobre la supuesta nueva ilusión que el torero tendría con la reportera de Telecinco, Gemma Camacho.

La presentadora de televisión ha asegurado que "todo lo que sea felicidad para él lo es para mi hijo, que es lo que me importa a mí", demostrando así que si el padre de su hijo ha encontrado de nuevo la ilusión en el amor se alegra porque será bien para él como para el pequeño.

La modelo se ha mostrado al margen al ser preguntada por la manera en la que el torero trató a los periodistas hace unos días cuando acudía a declarar al juzgado por el accidente con su furgoneta: "Yo no tengo que entrar a valorar nada".

Eva se ha mostrado mucho más discreta al preguntarle por su nueva relación sentimental con Nacho, un empresario sevillano de 35 años con el que ha sido fotografiada en actitud cómplice, con el que ha disfrutado de una escapada por su 45 cumpleaños.