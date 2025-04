Eva Soriano aclara sus palabras sobre la Reina Letizia: "¡Qué vergüenza! ¿Cómo voy a ser yo su amiga?"

MADRID, 13 Abr. (CHANCE) -

"Es mi amiga, ¿vale? La Leti es mi amiga. Lo que pasa es que me están silenciando los medios y han dicho que es culpa de que Roberto Leal. No, Roberto Leal no ha hecho una puñetera mierda. Yo soy amiga de Doña Letizia", nos decía Eva Soriano hace unas semanas.

Hoy, la presentadora de televisión ha reaparecido en el Festival de Cine de Ibiza y ha explicado que no son amigas: "Ese día estaba magnética, y cuando digo magnética quiero decir un poco tinky-winky, arrastraba alcohol y compraba consonante, porque me vi en el vídeo y digo 'pero qué vergüenza'. Yo venía de estar tomándome unos vinos con gente, y me empoderé".

"¡Yo qué voy a ser amiga de la reina, qué vergüenza, qué bochorno" ha confesado. Su madre le envió los titulares y le preguntó: "'¿Tú eres amiga de la reina?', y digo, 'mamá, ¿qué dices?' Dice, 'si lo has dicho tú, payasa', y digo, ¡ah! Y me dio un bochorno, pero bueno".

La presentadora también ha aconsejado a Terelu Campos en su debut como actriz para dentro de unas semanas deseándole "muchísima mierda, que le vaya muy bien en esta nueva aventura". "Al final, cuando tú te metes en una nueva disciplina, lo que hay que hacer es creértelo mucho, porque si te lo crees mucho, nadie te va a poner en duda", ha explicado.