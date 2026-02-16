Ezequiel Garay reaparece con una sonrisa tras su enigmática canción de desamor... ¿dedicada a Tamara Gorro y Cayetano?

Archivo - Tamara Gorro y Ezequiel Garay En una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 16 Feb. (CHANCE) -

Todas las miradas están puestas en Ezequiel Garay desde que salió a la luz que Tamara Gorro está viviendo una discreta historia de amor con Cayetano Rivera desde hace aproximadamente tres meses. Mientras la pareja sorpresa del momento guarda silencio sin ocultar que están ilusionados y disfrutando de su relación al margen del foco mediático, el exfutbolista no ha dudado en reaccionar al gran momento personal que está viviendo su exmujer.

Fue en diciembre de 2022 cuando la influencer anunció su separación definitiva del argentino después de 12 años de relación, al ser incapaces de superar una crisis que había provocado su ruptura a principios de año. Sin embargo, ambos han presumido de su maravillosa sintonía desde entonces demostrando que siguen formando un gran equipo por los dos hijos que tienen en común, Shaila y Antonio, y desatando periódicamente los rumores acerca de una posible reconciliación por los preciosos mensajes que se intercambiaban en redes sociales, y por el hecho de que hasta ahora ninguno había rehecho su vida amorosa.

De ahí que la reacción de Garay al romance de Tamara con el torero fuese esperada por todos: "Sabéis como soy. A mí no me gusta y menos ahora. La vida privada de cada uno es de cada uno. Mientras ella sea feliz todo el bien para ella, de verdad. Que sea feliz con quien sea" expresaba visiblemente incómodo ante las cámaras de Europa Press horas después de filtrarse la noticia.

Lejos de quedarse ahí, el exfutbolista compartía una imagen en redes sociales con sus pequeños, dejando claro que es lo único que le importa en estos momentos, pero también una canción de desamor a través de sus historias de Instagram en el que muchos vieron un dardo a la influencer por su relación con Cayetano, alimentando las especulaciones de que su relación nunca había llegado a romperse del todo, y que todavía albergaba esperanzas de poder retomar su matrimonio.

Preguntado por este asunto, Garay ha optado por dar la callada por respuesta y dejar en el aire si su melancólica publicación iba dirigida a Tamara, aunque no ha podido evitar una sonrisa enigmática cuando le hemos preguntado si es cierto que no le habría hecho ninguna gracia que su ex haya rehecho su vida amorosa junto al hijo de Paquirri. El momento, ¡en el siguiente vídeo!