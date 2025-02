Fabiola Martínez, sobre la investigación a Anabel Pantoja: "El problema está en la mentalidad de la sociedad"

MADRID, 5 Feb. (CHANCE) -

Fabiola Martínez ha comenzado el año por todo lo alto: presentando públicamente este miércoles su primer libro, 'Cuando el silencio no es una opción', en el que como ya ha hablado en varias ocasiones se ha abierto en canal y ha desvelado los momentos más duros de su vida.

Tras la rueda de prensa, la exmujer de Bertín Osborne ha comentado ante los medios que fue "preparando a todo el mundo" para contarles los abusos sexuales que sufrió durante su infancia. "En el proceso yo creo que mis padres han sido los últimos precisamente por la dinámica que hemos tenido de silencio... me costaba más el sentarme con mis padres y hablar de esto", ha desvelado.

No lo ha hecho "hasta que me he sentido preparada, he podido verbalizarlo y hemos hablado de algunas situaciones que ellos desconocían" y en ese sentido "ha sido bastante sanador".

En cuanto a cómo se lo comunicó a las hijas de Bertín, Fabiola ha explicado que "con Alejandra, Claudia, Eugenia y Ana Cristina, que no es de Bertín, pero que también es como si lo fuera, tuve una comida y se lo conté. Todas me apoyaron y me sentí como arropada".

Con el cantante sin embargo "no hablé de... 'voy a sacar un libro y voy a hacer terapia'" porque "quería que ellas lo supieran, pensé que en algún momento este proceso les afectaría de alguna manera porque la prensa les pregunta y no quería que les pillara de sorpresa".

Además, también se le ha preguntado por la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez por un presunto delito de maltrato infantil y Fabiola ha dejado "las leyes están, los protocolos existen y se activan sobre la marcha, en cuanto se detecta algo".

El "problema" está en "la mentalidad de la sociedad, en el tabú. Yo creo que se han derribado muchos muros, pero todavía quedan muchos temas que cuesta, que es oscuro, que incluso a la propia persona que lo ha vivido le da muchísima vergüenza y la vergüenza no puede ser el sentimiento más importante en esto", ha explicado.

Volviendo a Anabel, Fabiola ha desvelado que "no había hecho mucho seguimiento del tema, pero es verdad que desde que les llamaron al juzgado ha habido como un bombardeo de información" y como "desconozco absolutamente lo que ha podido pasar, no puedo dar una opinión porque es algo muy delicado ya no sólo por los padres, también por ese menor que está en boca de todo el mundo".