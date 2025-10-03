La familia Alba pone rumbo a Sevilla para disfrutar de un gran fin de semana

MADRID, 3 Oct. (CHANCE) -

48 horas antes de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, el Palacio de Liria se convertía en el epicentro de una gran fiesta. Al principio trascendió que el Duque de Alba estaba celebrando su 76 cumpleaños, pero más tarde hemos sabido gracias a Look que se trataba del bautizo de los dos más pequeños de los Alba.

Allí, la familia casi al completo, celebraron el bautizo de Fernando, el tercer hijo de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, nacido el 10 de septiembre, y de Fadrique, hijo de Belén Corsini y Carlos Fitz-James, que vino al mundo el 9 de junio.

Este viernes, ni tan siquiera 24 horas después, han comenzado los movimientos entre los miembros de los Alba para trasladarse a Sevilla y disfrutar las horas previas del enlace matrimonial de Cayetano y Bárbara.

Belén Corsini ha confesado que es normal que el jinete esté nervioso a pocas horas de su boda al conocer que la prensa estará en las inmediaciones de la Finca Las Arroyuelas: "ah, bueno, claro. Es su día, es el novio, estará nervioso".

Además, acompañada por su marido, Carlos Fitz-James Stuart, la joven entraba en el Palacio de Liria desvelando cómo lo pasaron "muy bien, fenomenal" en la celebración del bautizo de su hijo.

BELÉN CORSINI Y CARLOS FITZ-JAMES STUART ASEGURAN QUE AMINA "LO HARÁ FENOMENAL" COMO MADRINA DE BODAS

En cuanto si saben cómo se encuentra Amina, hija del jinete y quien ejercerá de madrina en su boda, Belén Carlos desvelaban que "no hemos podido hablar con ella", pero confían en que "lo hará fenomenal".

Por su parte, Carlos se enteraba por la prensa de la ausencia de su tío Jacobo en un día tan importante para la familia: "Ah, pues la verdad es que ni idea. Ni idea"... y no han sido los únicos, Sofía Palazuelo, se dejaba ver sonriente saliendo de su hogar.

RUMBO A SEVILLA

Esta tarde, el Duque de Alba, junto a los Duques de Huéscar, se han dejado ver ante las cámaras de Europa Press poniendo rumbo a Sevilla. Todos juntos y en un mismo coche conducido por un chofer han abandonado el Palacio de Liria para disfrutar de un fin de semana histórico en la familia Alba.