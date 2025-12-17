Fedra Lorente activa las alarmas con su visita a un centro médico en su momento más crítico

Freda Lorente sale de un centro médico este martes - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Dic. (CHANCE) -

Fedra Lorente lleva una semana convertida en la gran protagonista de la crónica rosa al revelar, en una desgarradora entrevista concedida a la revista 'Semana', la situación crítica en la que se encuentran ella y su hija Alejandra tras la muerte hace dos meses de su marido, Miguel Morales, al descubrir las cuantiosas deudas que acumulan a causa de una estafa piramidal de la que fue víctima el cuñado de Rocío Dúrcal en los últimos 4 años.

Destrozada, la recordada 'Bombi' del '1,2,3' ha desvelado que su marido firmó una hipoteca inversa a la que ahora no sabe cómo harán frente, ya que llevan varios años sin pagar la comunidad de vecinos y en ocasiones no han tenido ni para comer -teniendo que acudir a la parroquia a pedir ayuda-, por lo que su situación es crítica.

Tras visitar el plató de '¡De Viernes!' y el de 'El tiempo justo' -en compañía de su hija- para sincerarse sobre el complicado momento que están viviendo, confesando que no saben qué hacer para solucionar sus graves problemas económicos, Fedra ha activado las alarmas sobre su estado al acudir a un centro médico cercano a su domicilio en la capital acompañada por un familiar.

Dejando claro que su paso por la clínica no se debía a haber sufrido un ataque de ansiedad a causa de su ruina económica, la actriz ha explicado alicaída que tenía dolores por una herida que se ha hecho en la frente con su reloj durmiendo, enseñando a cámara el pequeño golpe con una sonrisa resignada: "Es una heridita de nada. Ha sido por dormir con esto, me lo he clavado y me he despertado así y digo... duele".

Reconociendo que lo más importante es ver si puede "solucionar los problemas rápido", Fedra ha agradecido públicamente a sus sobrinos Antonio, Shaila y Carmen Morales su apoyo en este duro trance. "No faltan, no fallan, todos, todos. Antonio estaba en el hospital día y noche con los médicos cuidando de Miguel. Carmen hacía teatro y volvía y ya estaba otra vez con él. Y Shaila en América. Y no ha visto a su tío, la pobre. Nos queremos mucho, les hemos visto nacer" ha expresado emocionada, adelantando que en principio pasará la Navidad con ellos.

Ha sido su acompañante, pendiente en todo momento de 'La Bombi', el que ha tranquilizado respecto a su estado de salud -"no es ansiedad. El médico le ha dicho que tiene un poco de bronquitis" ha explicado- tras desvelar que su hija no ha podido ir con ella al médico porque "está mala, con un constipado tremendo".

"Bueno, Alejandra estaba más unida con su padre. Pero sí, nos llevamos muy bien, nos entendemos bien. Muy solas" ha comentado Fedra sobre su relación con su hija, optimista con que "si Dios quiere esto va a tener solución" y podrán afrontar sus deudas y salir adelante: "Pa'lante, pa'lante, si Dios quiere.Gracias, cariño".