La felicidad de Joaquín Prat: "La mamá está perfecta y feliz"

Joaquín Prat - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Ene. (CHANCE) -

Después de mostrar su felicidad esta tarde en 'El tiempo justo' y agradecer públicamente las felicitaciones y muestras de cariño que tanto él como su novia han recibido estos días, Joaquín Prat se ha dejado ver en exclusiva ante las cámaras de Europa Press.

El presentador de televisión ha abandonado los estudios de Mediaset con una sonrisa en su rostro y ha confesado que "la mamá está perfecta y feliz" y que todos en la familia se sienten "muy felices y muy contentos" y "bendecidos" por esta nueva etapa. Además, Joaquín ha dejado claro que "lo importante es la mamá y la criatura".

En la tarde de este miércoles, el comunicador ha agradecido desde 'El tiempo justo' las felicitaciones que ha recibido estos días por redes sociales y ha asegurado que tanto él como su pareja se sienten "bendecidos" y que "es un niño o niña muy deseado, buscado hace tiempo, y la mamá está perfecta".

Una feliz noticia que ha llenado de alegría a toda la familia del periodista, quien volverá a convertirse en papá por segunda vez al lado de Alexia ya que tiene un hijo, Joaquín Prat Bravo, fruto de su anterior relación con Yolanda Bravo de la que se divorció definitivamente en 2021.