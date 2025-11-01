Felipe González disfruta de un discreto paseo junto a su mujer, Mar García Vaquero, por las calles de Madrid

MADRID, 1 Nov. (CHANCE) -

Felipe González, expresidente del Gobierno, disfruta actualmente de una etapa marcada por la tranquilidad y la discreción, alejado de la vida política activa. En una reciente jornada en Madrid, se le pudo ver paseando por el barrio de Salamanca junto a su esposa, Mar García Vaquero, mostrando ambos una imagen distendida y cómplice. Durante el recorrido, la pareja aprovechó para conversar de manera relajada, escoltados por varios agentes de seguridad que velaban por su bienestar en todo momento.

El exmandatario caminaba con la ayuda de un bastón, pero en buen ánimo tras sus recientes revisiones médicas. Mar García Vaquero, por su parte, lució un conjunto claro y detalles en negro, confirmando su habitual estilo elegante y discreto. Ambos han fijado su residencia en esta exclusiva zona de la capital, donde disfrutan de la tranquilidad que les aporta su retiro y de paseos juntos por sus avenidas señoriales.

Tras su separación de Carmen Romero en 2008, con quien Felipe González tuvo tres hijos, el político contrajo matrimonio en 2012 con Mar García Vaquero, sumando también a la familia las hijas de ella, Lucía y Micaela. González pasa su tiempo dedicado a proyectos personales y colaboraciones sociales a través de su Fundación, encontrando en su vida familiar el refugio que caracteriza esta nueva etapa.