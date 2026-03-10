Fernando Martínez de Irujo reaparece tras su ausencia en el homenaje a su madre, la Duquesa de Alba

Fernando Martínez de Irujo sale del Teatro Real donde ha asistido al estreno de la ópera 'El sueño de una noche de verano', a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España)- EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 10 Mar. (CHANCE) -

Tras algunas semanas apartado del foco mediático, Fernando Martínez de Irujo ha reaparecido ante las cámaras para disfrutar de una de sus mayores aficiones, la ópera. Más delgado de lo habitual debido a la enfermedad que sufre y que hizo pública a principios de año, el hijo de la Duquesa de Alba acudió al Teatro Real para disfrutar de la obra 'El sueño de una noche de verano'.

Con una gran sonrisa en el rostro y mostrando su habitual simpatía con la prensa, Fernando hablaba sobre su marcada ausencia en la inauguración de la exposición 'Cayetana. Grande de España' que tuvo lugar hace tan solo unos días en el Palacio de las Dueñas, en Sevilla. "Por desgracia. Pero bueno, asistiré a más eventos relacionados con ella, por supuesto" reconocía Fernando ante las cámaras de Europa Press. En cuanto al gesto de todos sus hermanos de dejar de lado sus diferencias para recordar a su madre, añadía: "Sí, sí, sí. Fue una buena convocatoria".

A pesar de estar llevando los detalles de su enfermedad en la más estricta intimidad, Fernando reconcía ante los medios que se encuentra bien de salud: "Todo bien, gracias. Yo me encuentro, por ahora, bien". Aún inmerso en su recuperación completa, Fernando demostró que se encuentra con mucha fuerza para seguir adelante con su vida con aparente normalidad.