Fonsi Nieto, "sin parar" tras sus Navidades en familia: de Barcelona a Ibiza

MADRID, 27 Dic. (CHANCE) -

Alejado del foco mediático y con la discreción por bandera, son muy pocas las ocasiones en las que Fonsi Nieto se deja ver ante las cámaras. Este viernes, el expiloto reaparecía en el aeropuerto de Madrid, desvelaba cómo ha vivido las Navidades y los proyectos que tiene entre manos.

"Muy bien, en familia", decía ante la prensa sin querer dar más detalles. Lleno de proyectos profesionales, Fonsi aseguraba que está "sin parar. Hoy Barcelona, mañana Valencia y pasado Ibiza".

El expiloto evitaba hablar de la faceta de influencer de su hijo, quien se ha dejado ver por redes sociales, pero le restaba importancia asegurando que "es muy pequeño" todavía y que no se sabe qué camino emprenderá el día de mañana.

A pesar de tener una buena relación con Alba Carrillo por el bienestar de su hijo, Fonsi se mostraba parco en palabras al preguntarle por el apoyo que esta siempre le ofrece y viceversa, demostrando así que quiere dejar esa parcela en la más estricta intimidad.