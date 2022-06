Fran Rivera, tajante y feliz ante las declaraciones de Kiko: "He cerrado ese libro hace un tiempo"

MADRID, 18 Jun. (CHANCE) -

Esta semana amanecíamos el miércoles con una exclusiva de Kiko Rivera donde se quedaba a gusto hablando -y no de forma positiva- de su hermano Fran. En modo de respuesta, el hijo de Isabel Pantoja aseguraba que no le considera hermano, que no tienen nada en común y que no quiere saber nada más de él... parece que la relación entre ambos está más distanciada que nunca y por el momento, ninguno quiere enterrar el hacha de guerra.

Europa Press Reportajes ha podido hablar en exclusiva con Fran Rivera tras estas palabras de su hermano y se ha mostrado más tajante que nunca: "Yo he cerrado ese libro hace un tiempo ya, muchas gracias". De esta manera, y con una sonrisa en su rostro, el hijo de Carmina Ordóñez deja claro que le da igual lo que diga el dj, él ya tomó la decisión de no saber nada de él y así va a seguir.

No es la primera vez que los dos hermanos se distancian. De hecho, han sido muchas las ocasiones en las que han estado sin hablarse, para luego reconciliarse y más tarde, volverse a enfadar. Todas estas idas y venidas tienen un motivo: las famosas pertinencias de Paquirri que Isabel Pantoja se negó a darles a Cayetano y Fran.

Los hijos de Carmina Ordóñez han intentando por todos los métodos conseguir estas pertenencias y cuando pensaban que las conseguirían... se han quedado con las manos vacías. Eso sí, cabe destacar que Kiko y Cayetano mantienen una relación muy estrecha a pesar de las polémicas con el marido de Lourdes Montes.

