Gabriela Guillén afronta el verano volcada en su hijo y critica la implicación de Bertín Osborne

MADRID, 5 Ago. (CHANCE) -

Gabriela Guillén afronta el verano entre agendas apretadas y la ilusión de pasar más tiempo con su hijo, en medio de una relación cordial y marcada por la conciliación con Bertín Osborne. La modelo ha querido aclarar cómo están gestionando el reparto de tiempo con el pequeño y responder a los rumores que han surgido en torno a la salud de su hijo en los últimos días.

En una entrevista con Europa Press durante la cena solidaria de Infancia sin Fronteras, la paraguaya no ha podido ocultar su molestia con el cantante por no llevarse a su hijo durante las vacaciones de verano. La modelo ha manifestado con sinceridad que le gustaría que el pequeño pudiera pasar más tiempo con su padre: "Pues no lo sé, deberíamos de preguntarle, ojalá que sí, así disfruta un poquito más y me deja a mí también. Pero bueno, sí, no, está también él liado con sus niños, y bueno, yo la verdad es que estoy contenta y quiero disfrutar a tope de mi peque y pasar el fin de semana, el verano con él, porque la verdad es que trabajo mucho y echo de menos pasar tiempo con él, o sea que egoístamente prefiero que esté conmigo, la verdad", ha reconocido.

En cuanto a la relación actual entre ambos, Gabriela ha aclarado que es cordial y que todo se está asentando por el bien de su hijo: "No, bien, tenemos una relación cordial, es lo que debería de ser, pues por el peque, yo creo que todo se va asentando un poco". Además, confirma que Bertí está en contacto y ha visto al niño más veces recientemente: "Sí, sí, él está en contacto y le está viendo más".

También ha querido desmentir los rumores sobre posibles problemas de salud del pequeño tras haber sido vista recientemente acudiendo al hospital con él: "Pues la verdad que está bastante bien, o sea, yo le he llevado a mi madre, no realmente al médico, pero bueno, se tuvo que ir conmigo. Oye, que de verdad que mi peque, gracias a Dios, está fenomenal, goza de salud, y está enorme, no para, es terrible, salta, camina, bueno, se tira de todos lados. Muy bien".

La modelo concluye afirmando que, a pesar de los altibajos, lo más importante para ella es poder disfrutar del verano y pasar tiempo de calidad junto a su hijo.