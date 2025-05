Gabriela Guillén cierra la puerta a una reconciliación con Bertín Osborne: "No hay posibilidades"

MADRID, 12 May. (CHANCE) -

Un mes después de que Bertín Osborne hiciese público que ya conoce al hijo que tienen en común -asegurando que habían jugado varias tardes y que era un niño muy cariñoso-, Gabriela Guillén ha regresado al plató de '¡De Viernes!' para contar cómo fue ese encuentro y revelar que el cantante solo ha visto al pequeño una vez a pesar de que en sus declaraciones el artista dejó caer que habían sido varias.

"Me sorprendió bastante porque salió de él. De repente recibo un mensaje diciéndome que le gustaría ver al niño y que si estaba de acuerdo, lo podía ver. Le dije que claro que sí, que lo organizáramos y sin ningún problema. Era una situación un poco violenta. Después de mucho tiempo quedar con él, para mi fue bastante emotivo y también de nervios", ha confesado la esteticien, desvelando que cuando conoció a su hijo a Bertín "se le saltaron las lágrimas".

"Fue como si se conocieran, una escena muy bonita. Ha pasado mucho tiempo y yo lo pasé muy mal por la incertidumbre de cuándo iba a llegar ese momento" ha reconocido, reprochando al presentador que si ha llegado a la vida del niño "sea para quedarse". Algo que por el momento no ha sucedido.

De ahí que Gabriela no dudase tras la entrevista en darle a Bertín "un cero" como padre de su hijo ante las cámaras de Europa Press, sin ocultar el daño que le ha hecho y lo que le costará perdonar estos meses en los que no ha querido saber nada del niño.

Además, la esteticien respondía a la pregunta de si se le había pasado por la cabeza en algún momento una reconciliación con el artista; y, aunque en un principio dejaba claro que no, minutos después admitía que no se puede decir nunca "de este agua no beberé".

Unas declaraciones que este lunes ha querido matizar, dejando claro que lo último en lo que piensa es en retomar su relación sentimental con Bertín: "Es una relación cordial, él es cariñoso y conmigo siempre ha sido así, entonces para mí no es nada raro. Con lo cual no vamos a sacar las cosas de contexto. La oportunidad que tenga con la relación con mi hijo, es lo que he dicho. Otra cosa -haciendo gesto con la mano de nada- no hay posibilidades" ha sentenciado.

Conciliadora con el cantante después de mentir afirmando públicamente que había visto varias veces a su niño, Gabriela cree que "se habrá equivocado yo que sé", admitiendo que quizás cuando dijo que había pasado varias tardes con el pequeño es por lo intensamente que vivió el momento: "Bueno, pues sí". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones, esperanzada con que Bertín de un paso al frente y retome el contacto con el menor!