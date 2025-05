Gabriela Guillén lo tiene claro, Bertín Osborne como padre es "un cero con el mío"

MADRID, 10 May. (CHANCE) -

Gabriela Guillén se sentó este viernes en el programa de televisión '¡De viernes!' para hablar de su relación con Bertín Osborne después de que este confesase ante los medios de comunicación que ya había conocido al hijo que tiene en común con ella y que, incluso, había jugado con él.

Y sí, así es. La masajista confirmó que el encuentro entre su hijo y el presentador de televisión se produjo a principios del mes de abril y que le había hecho mucha ilusión que se eso ocurriese porque vio a su hijo feliz. Sin embargo, no todo fue positivo.

Gabriela desveló que un día recibió un mensaje del artista en el que le decía que quería conocer al niño, se pusieron en contacto telefónico para concretar cómo sería el encuentro y finalmente se produjo en la casa de la masajista. Nada más entrar, Bertín se refirió al niño como 'canijo' de manera cariñosa y se pusieron a jugar.

Un encuentro que duró horas y que produjo un acercamiento entre la modelo y el cantante, ya que a través de ese día han hablado por mensajes, incluso le ha seguido enviando fotografías del bebé. Sin embargo, no todo ha sido positivo: a veces Bertín no ha contestado a Gabriela.

La masajista le dejó claro que no quiere que esos encuentros se produzcan de mes en mes, no quiere que un día aparezca y no vuelva a verse con su hijo hasta que pasen semanas porque se niega a que el bebé note la ausencia de su padre... pero parece que Bertín ha hecho caso omiso.

Tanto es así que después de la entrevista Europa Press pudo hablar en exclusiva con la modelo y, al preguntarle que puntuación le da a Osborne como padre, del uno al diez Gabriela lo tiene claro: "Con el mío cero, pero...", aunque matizaba que "ahora está, está empezando".

Por último, confesaba que le da igual si Bertín se enamora de nuevo porque puede hacer "lo que quiera" y dejaba claro que "es el padre de mi hijo y me es totalmente indiferente si está con alguien".