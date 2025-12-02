Gabriela Guillén: "Estoy muy contenta por el acuerdo al que hemos llegado el padre de mi hijo y yo"

GABRIELA GUILLÉN ASISTE A LA PRESENTACIÓN DE UFC PERFUMES - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 2 Dic. (CHNCE) -

En medio de una gran expecación por el acuerdo al que debían llegar en estos días, Gabriela Guillén ha reaparecido ante los medios para confirmar que Bertín Osborne y ella han logrado acercar posturas y llegar a un entendimiento en cuanto al cuidado del hijo que tienen en común. "Estoy muy contenta por el paso y el acuerdo que hemos llegado el padre de mi hijo y yo, estoy muy bien, tranquila" confirma la propia Gabriela ante las cámaras en la presentación de UFC PERFUMES.

En cuanto a la supuesta condición de que ella tendrá que estar presente en todos los encuentros entre Bertín y su hijo, Gabriela matiza: "Es que no es que yo quiera estar presente, el niño es menor con lo cual tiene que estar una persona... O sea, las dos partes, supongo". Dejando muy claro que no está dispuesta a entrar a desmentir o confirmar las muchas informaciones que se publican sobre la relación que mantine con el padre de su hijo, Gabriela aseguraba que Bertín no está enfadado: "Para nada. Eso es totalmente mentira y lo puedo afirmar. Él no está enfadado y las cosas están bien, solucionado y ya está". Consciente de las palabras de Fabiola Martínez en las que le aconsejaba que es mejor no obligar a Bertín a hacer las cosas, Gabriela responde rotunda: "Ella tiene su opinión como cualquiera la puede tener y supongo que lo dirá porque conoce a Bertín".

Centrada en la escritura de sus memorias, Gabriela reconoce que sí que ha estado enfadada en algunos momentos por todo lo que se ha dicho de ella y eso es algo que también aparecerá en el libro. "Las memorias van a estar y voy a escribir y voy a pasar por todas las etapas que he pasado. Y obviamente que estoy enfadada, he estado enfadada por algunas declaraciones obviamente" sentencia al respecto.