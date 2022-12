Gloria Camila, con más fuerza que nunca, desvela sus deseos para el 2023

MADRID, 29 Dic. (CHANCE) -

Gloria Camila ha pasado estos últimos meses de 2022 por el peor momento de su vida. Cuando salía de 'Pesadilla en el Paraíso', la joven pensaba que encontraría una mejor situación en su familia, de hecho, una de las razones por las que entraba en este reality probablemente fuese evadirse de todas las polémicas que ha habido en su entorno en este año... pero lo cierto es que veía que todo estaba igual o peor a cómo lo dejó.

Todo comenzó con el primer documental de su hermana, Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el que ya dejaba en muy mal lugar a la figura de su padre, José Ortega Cano... pero a pesar de las declaraciones de ésta, la joven conseguí defenderse de todo.

Con la llegada del segundo documental, 'En el nombre de Rocío', Gloria tuvo que defender a capa y espada a toda su familia de las acusaciones que creía injustas o falsas que su hermana y muchas otras personas lanzaban desde los platós de televisión. A esto se le unió el distanciamiento con Ana María Aldón por la exposición que ésta llevaba a cabo en los programas al hablar de la crisis que sufría con el torero.

La relación de su padre con la diseñadora estaba en sus horas más bajas cuando la hija de Rocío Jurado se marchó al reality y cuando salió, se encontró con dos personas que vivían en el mismo techo, pero que habían tomado la decisión de separarse. Una lista de problemas familiares que Gloria ha tenido que digerir de manera rápida y que, sin quererlo, le han pasado factura.

Hace unas semanas, la joven anunciaba en sus redes sociales que había tomado la decisión de dejar su trabajo en los platós de televisión y de abandonar temporalmente el foco mediático para ponerse en manos de los profesionales y recuperarse emocionalmente. Todavía en ese proceso, Gloria ha roto su silencio en la misma plataforma y ha desvelado cómo se encuentra.

"Este año para mí me ha traído cosas malas y buenas" confesaba la hija de Ortega Cano después de hacer una ronda de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, y añadía: "he conocido lo que no quiero a mi lado y lo que no quiero ser el día de mañana. He aprendido de mis errores, pero os juro que tengo muchas ganas de empezar el 2023 limpia, quitándome todo lo que no me aporta".

Gloria ha reflexionado sobre la manera en la que todos interiorizamos los problemas: "Creo que debemos de hacer un aprendizaje de las cosas malas que ocurren y estoy segura de que el 2023 nos traiga cosas buenas, las que merecemos y necesitemos" y ha hecho público un deseo: "espero que salgamos de esta juntos porque sé que tengo gente maravillosa en Instagram".

Además, la joven ha asegurado ante todos sus seguidores que "tengo muchas ganas de contaros cositas porque estoy pensando en cositas que quiero hacer, tengo proyectos nuevos, me estoy reinventando. Tengo ganas de que lo que yo quiera hacer pueda hacerse y de que salga bien"... por lo que el 2023 puede que sea el año en el que veamos el resurgir de Gloria Camila.