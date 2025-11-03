Gloria Camila y Rocío Flores, unidas contra Ana María Aldón: "Se está hartando de hablar siempre"

MADRID, 3 Nov. (CHANCE) -

Ana María Aldón volvió a sentarse en el plató de 'Fiesta' para pronunciarse sobre el testamento de Michu y sus implicaciones legales, afirmando en directo: "Quiero saber si tengo algún compromiso legalmente. Entiendo que alguien se debería de poner en contacto conmigo porque hay una irregularidad". La colaboradora explicó que, tras descubrir su nombre en el documento, espera que se le notifique oficialmente si debe asumir alguna responsabilidad sobre la hija de Michu, y manifestó su malestar por no recibir información formal.

Estas palabras no han tardado en provocar la reacción de Gloria Camila y Rocío Flores. La hija de José Ortega Cano se muestra irónicamente sorprendida ante las declaraciones de su exmadrastra: "Ostia, menos mal que no reaccionaba eh. Ella, nunca ha reaccionado, joder. Se está hartando de hablar siempre". Por su parte, la joven deja clara su curiosidad por el tema: "Que más cosas, que más cosas han pasado, contadme. Me tengo que actualizar muchísimo".

Respecto al reciente encuentro entre la diseñadora y la madre de Michu, la influencer responde con ironía: "¿Sí? Guau, qué casualidad. Antes de 'Fiesta', ¿verdad? Antes. Yo ya lo sabía. Fue antes. ¿Verdad Rocío? Fue antes".

Tanto Rocío Flores como Gloria Camila aseguran no estar sorprendidas: "Es que los enemigos de mis enemigos son amigos". La hija de Antonio David Flores reacciona también al acercamiento entre su madre, Rocío Carrasco, y Ana María: "No, es lo que he dicho, que no me sorprende, estoy acostumbrada a que mi madre tenga relación con cada persona que ha hablado mal públicamente de mí o de cualquier miembro de mi familia. Creo que tiene mucho que arreglar cada una en su vida, por eso han tenido esa conversación".

Y es que en los últimos días, la hija de Roció Jurado y la exmujer de Ortega Cano han protagonizado un encuentro muy reciente y comentado: ambas coincidieron el sábado 1 de noviembre de 2025 en un centro comercial madrileño tras la entrevista de Gloria en televisión. Según testigos, mantuvieron una conversación cordial, larga y con gestos de complicidad, reforzando la buena sintonía que han mostrado tras la separación del torero y la diseñadora.