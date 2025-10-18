Guillermo le hace una declaración de amor a Irene Rosales tras disfrutar de la tarde juntos

MADRID, 18 Oct. (CHANCE) -

Irene Rosales está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida tras haber pasado por unos meses complicados al haberse separado de Kiko Rivera definitivamente. La influencer ha encontrado de nuevo la ilusión en el amor de la mano de Guillermo, con el que ha protagonizado dos portadas de revista esta semana, y gracias a él le hemos visto volver a sonreír.

Este viernes, la influencer y el empresario se dejaron ver para sorpresa de todos ante las cámaras en un parque de Castilleja de la Cuesta. Primero llegó Irene y después él, se sentaron en una terraza del quisco y pasaron la tarde juntos, compartiendo confidencias y alimentando ese amor.

Sin embargo, lo que empezó siendo una cita de dos terminó siendo una reunión de amigos. Demostrando que su historia avanza a pasos agigantados, Irene y Guillermo estuvieron acompañados por sus amigos, con los que disfrutaron junto con sus respectivos hijos.

Miradas cómplices y muchas sonrisas, los dos tortolitos estuvieron acompañados, pero lo cierto es que no se quitaron el ojo de encima en toda la tarde. Rodeados de amigos, pero siempre uno al lado del otro... y tras terminar la cita en el parque, los dos se fueron por separados.

Guillermo atendió a los medios de comunicación por primera vez. Con templanza, el empresario no desveló ningún detalle de su relación con Irene, pero sí que quiso dejar claro que a pesar del revuelo mediático podrá hacer frente a "todo, todo". Una declaración de amor que se produce en la semana en la que se ha conocido su noviazgo.