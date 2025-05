Hiba Abouk: "Estoy soltera, no hay nada"

MADRID, 21 May. (CHANCE) -

Hiba Abouk se ha dejado ver este miércoles en el evento de Rowenta, marca de la que es embajadora, y allí se ha mostrado espléndida ante las cámaras, muy feliz por la época profesional que está viviendo y ha desvelado cómo se plantea el verano.

De momento, ha confesado que "no lo he organizado", pero tiene claro que "las vacaciones serán muy familiares". Eso sí, espera no ser carne de cañón para los paparazzis porque "uno no está nunca preparado para que un paparazzi te siga y te esté sacando en tus momentos íntimos, pero es lo que hay".

En cuanto a cómo se encuentra sentimentalmente, la actriz ha desvelado que "no" tiene pareja. De hecho, más sincera que nunca ante las cámaras, ha confirmado que "estoy soltera" y que "no hay nada, estoy centradísima con el trabajo".

Hiba también ha desvelado cómo lleva la maternidad de sus hijos ahora en solitario: "Muy bien, afortunadamente tengo ayuda, se me hace más amena" y ha dejado claro que "para mí no es duro porque es un sueño hecho realidad... los ves y te dan tanto amor".

Además, por primera vez ha dejado claro que hace "muy buen equipo" con su exmarido, Achraf Hakimi, ya que "hay muy buena comunicación, ellos son la prioridad y están felices, cuando ellos son la prioridad todo lo demás pasa a un segundo plano".