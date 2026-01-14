Imanol Arias se casa por cuarta vez con Nélida Inés Grajales

Archivo - Imanol Arias durante la entrega de los Premios Fotogramas de Plata 2024 en su 75º edición, a 24 de febrero de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 14 Ene. (CHANCE) -

Viviendo uno de sus mejores momentos, Imanol Arias vuelve a ser protagonista de la prensa del corazón al trascender públicamente que se ha casado por cuarta vez con la abogada argentina Nélida Inés Grajales, según publica 'El correo' en exclusiva.

Hace unos días trascendía que el actor y Pastora Vega se convertirán en abuelos gracias a su hijo Jon, que espera su primer hijo con su novia, la actriz Alba Ribas, y ahora se conoce esta noticia que demuestra el momento tan dulce que atraviesa.

Fue el pasado mes de octubre cuando supimos que el corazón del intérprete volvía a latir con fuerza y aunque Imanol nunca ha querido dar detalles sobre su vida sentimental, sí que ha confesado al medio citado que contrajo matrimonio "hace pocos días" y que "vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda".