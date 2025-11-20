Íñigo Onieva, el primero en felicitar a Tamara Falcó por su cumpleaños

MADRID, 20 Nov. (CHANCE) -

Disfrutando de una de las etapas más felices de su vida, así llega Tamara Falcó a la celebración de su 44 cumpleaños. Feliz del momento profesional y personal que está viviendo, la hija de Isabel Preysler sopla este mismo jueves las velas de su cumpleaños con el apoyo incondicional de su marido, Íñigo Onieva, que se ha convertido en su mejor compañero de vida.

A pesar de las muchas idas y venidas que protagonizaron en el pasado y las duras críticas que la propua Tamara ha sufrido por creer en su matrimonio, la pareja ha sabido demostrar que forman el tándem perfecto en su día a día donde los vemos de lo más compenetrados. Sin poder esperar, Íñigo ha recurrido a las redes sociales para ser uno de los primeros en felicitar a su mujer también públicamente. En esta ocasión el empresario ha rescatado de su álbum personal tres fotograías de su mujer con las que ha querido ilustrar un día tan especial para ella.

"Happy Birthday love" ha escrito Onieva junto a una primera fotografía de su mujer en un restaurante en el que aparece luciendo la mejor de sus sonrisas. Agradecido por el gran apoyo que le ha prestado Tamara en sus últimos retos deportivos, Íñigo ha recuperado una segunda fotografía en la que ha escrito "My Ironwoman, My Ironmate". Finalmente, el empresario rescataba una fotografía de la infancia de la hija de Isabel Preysler en la que se le ve con un perrito en sus manos. "Y que cumplas muchos más" ha escrito acompañando a la felicitación de cumpleaños.