Isa Pi, "en shock" ante la reconciliación de Kiko Rivera y su madre: "¿Cómo? ¿Es verdad?"

MADRID, 6 Mar. (CHANCE) -

En el punto de mira tras salir a la luz que su separación de Irene Rosales podría terminar en una guerra judicial después de solicitar la custodia compartida de las dos hijas que tienen en común, Kiko Rivera ha sorprendido a propios y a extraños al compartir este miércoles en redes sociales una imagen con su madre, Isabel Pantoja, después de varios años sin ningún tipo de relación.

En una fecha muy señalada puesto que este 5 de marzo su padre Francisco Rivera 'Paquirri' hubiese cumplido 78 años, el dj ha publicado en sus historias de Instagram una tierna imagen sentado en las piernas de la tonadillera el día que ésta volvió a los escenarios 14 meses después de la muerte del torero en la plaza de toros de Pozoblanco, incluyendo la canción de su madre 'Mi pequeño del alma' a modo de banda sonora desatando los rumores sobre un posible acercamiento.

Una 'reconciliación' que ha confirmado la periodista Almudena del Pozo en 'El tiempo justo' y que estaría directamente relacionada, como ha revelado Antonio Rossi, con una llamada telefónica de Isabel a su hijo "por un motivo de peso, un motivo muy concreto y decisivo que tambalea y cambia muchos planes, de suficiente peso como para que te replantees la vida".

La reacción de Isa Pantoja al acercamiento de su madre y su hermano, de sorpresa absoluta, como no ha podido ocultar cuando el programa presentado por Joaquín Prat se ha puesto en contacto con ella para saber su opinión: "¿Cómo? ¿Quién? No sé... ¿Pero es verdad? No sé. No sé nada. Me ha dejado un poquito en shock, lo siento. Estoy un poco así... Lo voy a mirar y todo", ha expresado impactada al enterarse por la prensa de que Kiko había compartido una imagen con la cantante.

Aunque de momento Isabel solo se ha puesto en contacto con su hijo, próximamente podría hacerlo con Isa -con la que tampoco tiene ningún tipo de relación, hasta el punto de que no asistió a su boda con Asraf ni la felicitó por el nacimiento de su segundo hijo, Cairo, en junio de 2025-, ya que como ha apuntado Rossi el motivo de su llamada a Kiko es tan importante que lo suyo es que también diese un paso al frente para informar a su hija.