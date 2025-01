Isabel Jiménez, en shock al conocer las fotografías de la nueva ilusión de Sara Carbonero: "¿Qué fotos?"

MADRID, 22 Ene. (CHANCE) -

Sara Carbonero ha sido hoy noticia al salir por primera vez unas imágenes con el que podría ser su nueva pareja sentimental, el empresario canario, José Luis Cabrera, y su íntima amiga, Isabel Jiménez, ha sido preguntada por ello en un evento donde Samsung ha presentado las primeras novedades del 2025.

Reacia a hablar de la vida personal de su amiga, pero atendiendo a la prensa con total simpatía, la periodista ha comenzado diciendo que el empresario "es como mi hermano".

Además, ha dejado claro que no le gusta hablar de él porque "es una persona anónima completamente" a la que "amo, quiero y adoro desde hace muchísimos años", pero poco le ha servido... ya que las preguntas solo habían comenzado.

Mientras que los reporteros se pensaban que Isabel ya sabía porqué se le estaba preguntando con tantas insistencia sobre él, Isabel de repente se paraba en seco y les preguntaba: "Pero, ¿por qué lo dais por hecho?".

La presentadora de Informativos no entendía porqué se estaba hablando de la nueva ilusión de su amiga hasta que los periodistas le han informado de las fotografías que hoy miércoles han salido publicadas: "¿Qué fotos?", exclamaba.

"Ves es que eso es lo que me pasa por trabajar en Informativos y no en las revistas de corazón", ha continuado diciendo completamente sorprendida al saber que se había pillado a su amiga con el empresario.

Sin más dilación, Jiménez ha asegurado que no tenía nada que decir: "Pues ya está, qué queréis que os diga, yo no tengo nada qué decir, no me liéis, yo no sé" y ha comentado que lo pasa mal al ser preguntada por estas cosas porque "luego yo parezco la portavoz, que no lo soy, intento contestaros con mi cariño de siempre, pero es que me metéis en unos apuros tremendos".