Jacobo Martos se pronuncia sobre la nueva relación de su excuñada Amelia Bono: "¿Todo lo mejor?"

Jacobo Martos - EUROPA PRESS
MADRID, 9 Dic. (CHANCE) -
Coincidiendo con el esperadísimo concierto de Raphael en el Movistar Arena de Madrid, Amelia Bono ha anunciado por sorpresa en redes sociales que vuelve a estar enamorada tras su divorcio de Manuel Martos en febrero de 2024 después de 15 años de matrimonio -en los que atravesaron una crisis que superaron en 2022 dándole una nueva oportunidad a su historia de amor- y 4 hijos en común.
"Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Agradecida por lo que llega, por lo que suma y por sentirme tan feliz. Y sí… hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices" ha compartido en Instagram junto a una imagen en Nueva York con su nuevo amor, un joven con el que comparte la pasión por el deporte. "Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera" ha expresado, sin ocultar lo ilusionada que está.
Mientras Manuel, volcado en su familia, no ha querido decir nada sobre el nuevo amor de Amelia en su reaparición en el concierto de Raphael junto a sus hijos, su hermano Jacobo Martos -que se separó de la actriz Toni Acosta en 2015- sí se ha pronunciado sobre el gran momento sentimental que atraviesa su excuñada.
"¿Todo lo mejor?" ha preguntado sorprendido cuando la prensa ha querido saber si se alegra por Amelia, añadiendo rápidamente "ah bueno, sí, claro, sí, sí, sí" cuando se ha enterado de que tiene un nuevo novio. Su reacción, ¡en el siguiente vídeo!