Javier Calvo se sincera sobre su relación con Guitarricadelafuente: “Es una de las personas más increíbles que conozco"

MADRID, 24 Nov. (CHANCE) -

Semanas después de salir a la luz su separación de Javier Ambrossi, Javier Calvo se pronuncia por fin ante las cámaras y pone orden al aluvión de rumores que rodean su vida personal. La ruptura de la pareja creativa más mediática del audiovisual español sigue generando interés, mientras se especula con terceros, posibles nuevas relaciones y hasta con el futuro de la casa que compartían.

"Hombre, somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida todavía", explica, dejando claro que el vínculo entre ambos permanece intacto a pesar del fin de la relación sentimental. Al igual que su expareja, ha confirmado que ambos seguirán viéndose: "Sí, cien por cien. Somos amigos, somos un grupo de amigos y lo vamos a seguir siendo". Sobre cómo se encuentra tras la ruptura, añade: "Estoy bien, estoy bien. Ya todo lleva su tiempo, su proceso".

Lejos de cerrarse, asegura que mantiene la puerta abierta a lo sentimental: "Hombre, pues claro, siempre hay que estar abierto al amor. Siempre. Gracias, amores". En ese contexto, aborda los rumores que le relacionan con Guitarricadelafuente y encuadra su vínculo en el plano profesional y afectivo: "Pero si llevo no sé cuántos meses rodando con Álvaro. Es una de las personas más increíbles que conozco. Su novio es increíble. Somos amiguísimos, somos hermanos, somos familia. Es mi hermano. Es una de las personas más importantes de mi año. Hemos vivido una experiencia increíble juntos. Hemos rodado la película más bonita que hemos rodado nunca. Entonces, pues...".

Cuando aparecen las especulaciones que le emparejan con el artista El Bugg, zanja el asunto despidiéndose sin querer hacer más declaraciones al respecto: "Mira ya. Ciao". El joven también ha aprovechado la ocasión para desmentir una de las informaciones más repetidas en los últimos días, la supuesta venta de la vivienda común: "Fíjate, esa noticia es mentira. No se ha puesto a la venta todavía". Con estas palabras, el actor muestra una imagen serena y tranquila, reivindicando la amistad, desmintiendo los rumores y apostando por una nueva etapa personal en la que, pese al duelo, sigue mirando hacia adelante.