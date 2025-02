Javier Ungría, dardo a Elena Tablada tras su 'no' a 'Supervivientes': "Es un toque más de egos"

MADRID, 20 Feb. (CHANCE) -

"Confirmadísimo que no. Es algo que no me llama la atención". Elena Tablada ha sido tajante y ha desmentido rotundamente los rumores que circulan desde hace días sobre su posible participación en la nueva edición de 'Supervivientes'. "Mis hijas son mi prioridad, quiero estar con ellas. Y realidad ya tengo suficiente con la mía, que esa ya supera a la ficción" aseguraba entre risas en la fiesta de inauguración de la MBFW Madrid, dejando claro que no la veremos tirándose del helicóptero en Honduras.

Algo que sí hizo el año pasado su exmarido Javier Ungría, que ha reaparecido en el desfile de la nueva colección de Felix Ramiro, 'A Zero', y no ha dudado en pronunciarse sobre la posibilidad de que Elena siguiese sus pasos y se convirtiese en superviviente.

"Yo sí la vería de concursante la verdad, creo que podría hacer un buen papel. Ella es aventurera, de verdad. no lo digo mal, lo digo bien. Le encanta la playa, pero bueno, con ciertas comocidades, más de las que hay allí sí. Es una experiencia muy real que hay gente que piensas que lo va a hacer genial y no lo hace bien, y hay gente que te da una sorpresa, que lo hace fenomenal, que piensas que no va a durar nada, y bueno..." ha asegurado entre risas, convencido de que su ex podría ser una buena concursante.

"Lo que pasa es que entiendo que al haber estado el año pasado yo, quizás... Bueno, no sé si... Me imagino que si no hubiese sido el año pasado yo, a lo mejor habría más posibilidades de que fuese, pero igual eso le frena un poco, no sé" ha apuntado, revelando que quizás por un "toque más de egos" Tablada haya rechazado ir al reality para evitar las comparaciones con él.

Y es que a pesar de que confiesa que las cosas están "tranquilas" después del duro cruce de acusaciones de hace unos meses, Javier reconoce que no tiene ningún contacto con Elena: "Ojalá tuviésemos una relación más cordial, pero la comunicación es la estrictamente necesaria para el tema de nuestra hija, ya está".

Como nos cuenta, la "calma" que están viviendo "es relativa", puesto que todavía tienen un procedimiento judicial pendiente por la custodia de la hija que tienen en común, Camila (4). "Hubo sentencia, recursos, esto tarda mucho y ahora estamos en ese impasse en el que no debería pasar nada. Entonces, vamos a aprovechar un poquito la calma todos. Yo confío en el recurso y lo que tenga que ser que sea. Yo ya hace dos años me lo tomaba todo con mucha más impaciencia y ahora ya lo que tenga que ser será. Pero siempre vamos a seguir luchando" afirma. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!