Jenni Hermoso rompe su silencio y agradece el cariño tras su comunicado contra Luis Rubiales

MADRID, 28 Ago. (CHANCE) -

Jenni Hermoso no tardaba en responder con contundencia a Luis Rubiales después de que el pasado viernes el de Motril se negase a dimitir en la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol -algo que todos esperaban- y se reafirmase en que su beso tras la final del mundial fue "consentido" "de mutuo acuerdo" y "espontáneo".

Si hasta entonces la jugadora se había mantenido en un discreto segundo plano para que esta polémica no empañase la histórica victoria de la Selección Femenina de Fútbol, horas después de la comparecencia de Rubiales, y de que sus compañeras de La Roja asegurasen que no volverán a jugar con el equipo nacional hasta que se cambien sus actuales dirigentes, emitía un comunicado desmintiendo al presidente de la RFEF: "Las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Claro que en ningún momento se produjo la conversación a la que hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte" dejaba claro.

Tras este rotundo comunicado, silencio absoluto. Después de varios días de vacaciones en Ibiza con alguna de sus compañeras, Jenni regresaba a Madrid y este sábado asistía en Alcalá de Henares en la final de la Women's Cup entre el Atlético de Madrid y el Milan, convirtiéndose en la absoluta protagonista del encuentro por las muestras de cariño que recibió en todo momento tanto por parte de sus compañeras como de todos los aficionados.

Una esperada reaparición en la que la futbolista se mostró sonriente y tranquila, pero en la que evitó hacer ninguna declaración ante las cámaras. Algo que sí ha hecho este lunes al salir de la casa de sus padres en Madrid. Poniendo al mal tiempo buena cara, Hermoso ha agradecido con una sonrisa las felicitaciones por su victoria en el mundial y, aunque no ha querido revelar cómo está viviendo lo sucedido con Rubiales en los últimos días, sí ha confesado que está muy contenta y emocionada por el apoyo que ha recibido por parte del mundo entero: "mucho, mucho". Sus primeras palabras tras la polémica, ¡en el siguiente vídeo!

