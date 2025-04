Jessica Bueno, rotunda, cierra la puerta a Luitingo y zanja cualquier posibilidad de reconciliación

MADRID, 11 Abr. (CHANCE) -

A pesar de que su relación se terminó hace casi dos meses, y su relación es completamente nula desde que Jessica Bueno escuchó en '¡De Viernes!' unas grabaciones privadas en las que Luitingo hablaría mal de ella y de sus hijos, el cantante de 'Chico perfecto' no ha dudado en salir en defensa de la modelo tras su tenso cara a cara en el programa de Mediaset con su exmarido Jota Peleteiro.

"Lo digo de corazón, Jessica es una pedazo de madre, es una madre de los pies a la cabeza, es lo único que te voy a decir" afirmaba después de que el exfutbolista cuestionase a la andaluza como madre y asegurase que en los últimos tiempos ha "descuidado" a sus niños en su afán por "destruirle".

Unas bonitas palabras que la modelo agradecía públicamente, emocionada porque Luitingo hubiese dado la cara por ella ante la guerra mediática que mantiene contra Peleteiro.

Algo que no significa en absoluto que haya posibilidades de reconciliación con Luitingo, como Jessica ha dejado claro este jueves en la inauguración de la tienda 'Lozanía Brand' en Sevilla, que ha amadrinado junto al actor Luis Fernández y a la actriz Ana Caldas.

"No quiero entrar mucho en eso porque ya sabéis que yo he zanjado eso, no me apetece estar hablando de otras personas que no forman parte de mi vida. Prefiero centrarme en mi presente y no hablar de personas del pasado" ha sentenciado, definiendo al cantante como "pasado". Sin embargo, sí ha querido "agradecer públicamente el gesto que él ha tenido conmigo públicamente, me siento muy agradecida" de que saliese en su defensa tras las duras declaraciones de Jota en su contra.

El presente, como nos ha contado, está marcado por el gran momento profesional que está viviendo y que le ha devuelto la sonrisa después de unos meses muy complicados: "Le agradezco a la vida, a Dios, al universo, que me haya regalado tantos momentos durante el mes de marzo y el mes de abril que estamos ya. Estoy muy feliz porque al final me siento realizada, y que salen proyectos y estar en movimiento. Me ayuda a sentirme mucho mejor, a estar más feliz, más motivada y con muchísimas ganas" reconoce.

Respecto a su enfrentamiento a Peleteiro, asegura que "aunque al final no son situaciones que a una le hagan sentirse bien", ha decicido pasar página, "volcarme en el trabajo, en la familia, en trabajar mucho en mí. "Y eso hace que me olvide de las cosas malas, que lo deje en manos de quien se tenga que ocupar y yo centrarme en otras cosas" expresa.

Jessica ha preferido no pronunciarse sobre el aplazamiento de su juicio contra su exmarido -previsto para esta semana aunque finalmente no se ha celebrado por un cambio de jueza-, pero sí ha sido contundente cuando le hemos preguntado qué le parece que la exnovia de Peleteiro, Miriam Gurutze, se siente esta noche en el plató de '¡De Viernes!' para desvelar cómo se portó el exfutbolista con ella: "No quiero comentar, de verdad que lo siento mucho, pero es algo que ya he zanjado y que no voy a volver a entrar en eso. Mañana vuelvo al de viernes, pero voy a comentar Supervivientes".

Por último, la modelo ha reconocido que no sabía que su hijo Fran -fruto de su relación con Kiko Rivera- tiene un nuevo primito, Nicolás, el tercer hijo de Francisco Rivera y Lourdes Montes, pero no ha dudado en "dar la enhorabuena a la familia". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!