Jorge Javier Vázquez reaparece radiante ante las cámaras en la boda de Isa Pantoja: "Me hace mucha ilusión"

MADRID, 13 Oct. (CHANCE) -

Isa Pantoja está viviendo uno de los días más felices de su vida y es que hoy sella su amor con Asraf Beno con la mayoría de sus seres queridos de testigo. Entre ellos, Jorge Javier Vázquez, que como ya explicó en el plató de 'Sábado Deluxe', será su padrino televisivo porque él le ha protegido muchísimo desde sus inicios en el medio. Y así ha sido.

A su llegada a la finca, Jorge Javier atendía a la prensa que se encontraba en las inmediaciones y confesaba que "me hace ilusión que me pidiera" ser su padrino y "que considere que soy su padrino televisivo" y además, aseguraba que su figura mediática siempre ha estado ligada al apellido Pantoja: "Al final son muchos años los que tenemos el contacto de alguna manera, fíjate que todos los programas que he hecho están muy unidos a la figura de Isabel Pantoja, desde ‘aquí hay tomate’ todo lo que se lio... y luego ya con ‘Sálvame’ que llegamos a dar las campanadas juntos".

En cuanto a su relación con Isabel Pantoja, comentaba que "hace mucho que no hablo con ella", por lo que no tiene ningún tipo de relación, pero sin embargo dejaba claro que nunca hubo amistad: "Amistad no hubo, pero sí que hubo complicidad".

El comunicador también aprovechaba para recordar cómo se enteró que iba a ser el padrino de la boda: "Yo estaba de vacaciones, estaba en la cama cuando lo dijo porque ella estaba haciendo un ‘Deluxe’ y empecé a tener muchos mensajes diciéndome ‘qué bonito lo de Isa’ y me hizo mucha gracia, fíjate que me gusta poco lo de las bodas, pero no dudé en ningún momento".

Además, Jorge explicaba que "he hablado con ella esta mañana y me ha dicho que no estaba muy nerviosa y le he dicho que lo que tenemos que hacer es ensayar el paseo" y aprovechaba para desmentir que sea el motivo por el que la tonadillera no vaya al enlace: "Cuando ella me dice lo de ser padrino yo le dije ‘utilízame como comodín, si al final tu madre decide ir a la boda o te reconcilias con tu hermano Kiko, yo no tengo problema en quedarme en casa porque lo entenderé perfectamente’... O sea que yo no soy el motivo por el que Isabel Pantoja no esté aquí".

Eso sí, el presentador de televisión tiene la esperanza que madre e hija arreglen sus diferencias en algún momento a pesar de que la artista haya decidido no ir a la boda de Isa: "no lo sé, pero yo confío que todo llegue luego a buen puerto, se pueden solucionar las historias".

Por último, el escritor también ha tenido unas palabras sobre la cancelación de su último programa, asegurando que ha sido "una historia que no ha funcionado, me hubiera gustado que funcionara... pero tengo que decir que duraron más los previos que lo que los programas, no nos dio tiempo a saber que estábamos casi en antena, es la historia de la televisión".

Jorge es consciente de que "afortunadamente mi carrera profesional está ahí y llega un momento en el que… personalmente si me llega a pasar con diez años menos hubiese sido como una gran catástrofe", pero sí que aclara que "solamente pienso en el equipo de 'Cuentos Chinos' y que consigan trabajo cuanto antes... y lo demás contratiempos".

