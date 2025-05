José Coronado, galardonado con la Cruz de la Orden del Dos de Mayo acompañado por su pareja e hijos

MADRID, 2 May. (CHANCE) -

Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las grandes protagonistas en el día de hoy al ser la encargada de entregar las medallas de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a personalidades relevantes del panorama español debido a su estilismo de dos piezas emulando la bandera española.

El actor José Coronado ha sido uno de los galardonados, recibiéndola con un look informal pero elegante, con una americana y camisa en tonos oscuros, junto con unos vaqueros que da el toque juvenil al look.

Un día de lo más especial en el que no ha estado solo. El actor llegaba acompañado por su pareja, Irene López y allí se encontraban también sus hijos, aunque el único que se ha dejado ver ante las cámaras ha sido Nicolás Coronado, junto a su novia, Natalia Moreno.

El actor ha recogido la condecoración muy emocionado y ha asegurado que "algo bueno he tenido que hacer en otra vida para que se me premie tanto en esta". Un reconocimiento que "es el máximo honor al que puede aspirar un gato enamorado de su ciudad", ya que "Madrid es el escenario donde he protagonizado mi película más importante, la de mi vida, aquí nací, crecí y me estoy haciendo mayor aquí he tenido a mis hijos, que están ahí y me hacen llorar porque no me los esperaba, es un orgullo".