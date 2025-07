José María Almoguera, dispuesto a todo para conocer al hijo de Alejandra Rubio: "Involucrado y preocupado"

MADRID, 4 Jul. (CHANCE) -

Siete meses después de convertirse en madre junto a Carlo Costanzia, Alejandra Rubio todavía no ha tenido un momento para que José María Almoguera conozca a su hijo Carlo Jr. Algo que ha desatado los rumores de distanciamiento entre primos, y que ha provocado que el nieto de María Teresa Campos de más de un toque de atención a la influencer, reconociendo que parece que tiene "mucho tiempo" para algunos -en referencia a la familia de su novio- y muy poco para él, confesando que no entiende la razón.

Un llamamiento público que ha surtido efecto, ya que después de que la hija de Terelu Campos dejase claro que no tiene ningún problema con su primo, asegurando que si no ha visto aún a su bebé es porque no ha coincidido, el exconcursante de 'GH Dúo' ha revelado que han hablado en los últimos días y parece que el reencuentro es inminente: "La escribí para ver cuando nos veíamos y en principio en estos días nos vamos a ver" ha adelantado este jueves en 'TardeAR'.

Tras el programa, José María ha asistido con María 'La Jerezana' a la inauguración del nuevo show del Parque Warner y, muy sincero, ha confesado que está poniendo todo de su parte para volver a tener la misma relación que tenía en el pasado con Alejandra.

"Si no confiara en eso no estaría tan involucrado para conseguirlo, tan preocupado de estar pendiente y de verla y eso. Yo creo que sí, que todo va a salir bien y que vamos a llegar a buen puerto. Estoy deseando. Estoy esperando que me diga tal día, porque yo tenga lo que tenga lo dejaré para poder conocer a mi sobrino y que se conozcan los primos" ha expresado ante los micrófonos de Europa Press, dejando claro que está dispuesto a todo para quedar con su prima.

Respecto a las críticas que ha recibido Alejandra por el vídeo que compartió en redes sociales con Carlo felicitando a su cuñado Pietro Costanzia a gritos a las puertas de la cárcel de Turín en la que cumple condena por intento de asesinato, José María ha dado la cara por la joven y ha justificado su actitud: "Es normal, al final ella tiene 25 años y se está enfrentando problemas de adultos, muy adultos y que no todo el mundo tiene que llevarlos, no es fácil. Poco a poco irá aprendiendo que hay que quitarle cierto peso a ciertas cosas para poder sobrellevar la vida de una manera más tranquila".

"Yo di este paso delante de las cámaras pero llevaba 16 años detrás, y eso hace que te desenvuelvas de una manera diferente, que conozcas todo lo que hay detrás y agradezcas donde estás en este momento. Es diferente, es diferente" ha explicado cuando le hemos preguntado por lo bien que lleva él la presión mediática a diferencia de su prima, a la que hemos visto a la defensiva y sobrepasada en más de una ocasión cuando ha estado en el ojo del huracán.

Continuando con su familia, se rumorea que Terelu Campos será la sustituta de Laura Madrueño como presentadora desde Honduras de la próxima edición de 'Supervivientes All Stars'. Un nuevo proyecto del que José María asegura que "no tengo ni idea", pero que afirma que "estaría muy bien, me alegraría mucho por ella. Es duro, ¿eh? Estar allí, pero bueno, si ella se atreve, ella misma". "De verdad que no me ha dicho nada. Yo soy el último en enterarme de todo. Me entero por la tele casi, ¿sabes?" admite entre risas.

Muy enamorado de María, que como confiesa ya forma parte de su familia "cien por cien", el hijo de Carmen Borrego no se plantea por el momento dar un paso más después de seis meses de amor (a pesar de que en un principio nadie daba un duro por ellos): "La distancia la estamos llevando bien. No es fácil, pero poco a poco vas aprendiendo a llevarla y es lo que hay de momento, así que bueno, vamos viendo". "Pasito a pasito, tranquilidad, las cosas de palacio van despacio" afirma rotundo sobre si tienen planes de boda.

La jerezana, por su parte, confiesa que por su parte no le importaría abandonar su ciudad natal para comenzar una nueva vida en Madrid, donde cada vez pasa más tiempo. "Estamos muy felices. Con él, a donde sea" asegura. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones, y sus planes para este verano!