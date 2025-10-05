Josemi Rodríguez resta importancia a las desavenencias en la Familia Alba: "Las ha habido toda la vida"

MADRID, 5 Oct. (CHANCE) -

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ha ocupado la actualidad informativa de este fin de semana, sobre todo porque el enlace conseguía reunir a casi todos los hijos de la Duquesa de Alba en Sevilla. A todos menos a Jacobo, que ya informó al jinete que no podría ser testigo en un día tan especial.

Muchos han hablado de la 'boda de reconciliación', ya que en los últimos años Cayetano ha pasado por altos y bajos con todos sus hermanos y, sin embargo, parece que las diferencias se aparcaron para disfrutar de la celebración del amor.

Sin embargo, hay quien piensa que hay que quitarle hierro a esas pequeñas desavenencias y, sobre todo, a las ausencias que ha habido en la boda. Uno de ellos es el periodista Josemi Rodríguez, quien se dejaba ver este sábado en la plaza de toros de Las Ventas y opinaba sobre la Familia Alba.

"Toda la vida ha habido problemas en las familias, que no creo que lo haya habido aquí para ir a una boda... pero toda la vida unos tienen un viaje ese día, otros tienen un compromiso, este otro y no pasa nada, tampoco hay que darle más vueltas al tema", explicaba el comunicador.