El juicio contra Candela Acevedo del que se libró Antonio Tejado y del que ahora se vuelve a hablar

MADRID, 20 Feb. (CHANCE) -

Desde que se publicara la implicación del sobrino de María del Monte en el robo de la cantante y su mujer, el protagonista de la historia se ha colocado en el foco mediático y no sorprende que estén saliendo a la luz detalles de su pasado que hasta ahora se habrían pasado por alto o que no habrían recibido importancia. Hoy, recuperamos los datos sobre el juicio al que se enfrentó contra una de sus exnovias, Candela Acevedo.

El juicio tenía lugar el pasado mes de septiembre en Sevilla y lo que hemos descubierto recientemente era el motivo del mismo: Antonio Tejado habría difundido unas imágenes íntimas de la que era su pareja en aquel entonces sin su consentimiento. En septiembre pudimos hablar con ella nada más acabar el acto y nos comentaba lo satisfecha que se encontraba con el resultado: "la verdad que he salido muy contenta, ha asumido todo lo que me ha hecho a mí, ya se ha hecho justicia y nada. Por fin me he liberado un poco de todo lo que he sentido, que me ha costado lo mío, aunque todavía sigo muy perjudicada pero bueno por fin ha pasado ya todo".

Fuimos testigos de cómo no podía evitar las lágrimas al darse cuenta de que este capítulo de su vida había acabado. La vimos caminando junto a Amor Romeira, gran amiga y un apoyo fundamental en esta etapa de su vida.

También vimos a Antonio Tejado al salir del juicio, quien se mostraba sereno y tranquilo y prefería no dar detalles del juicio. Lo único que quiso aclarar es que no habría más pasos pendientes en este proceso judicial: "Ya está, no tengo nada que decir. Una cosa que tenía que terminar y ya está".

Aunque por aquel entonces se desconociera el motivo del juicio, ahora que el sobrino de María del Monte está en prisión, Candela Acevedo hablaba con Luis Pliego, director de Lecturas, quien confirmaba en 'TardeAR' que se debía a la difusión de un vídeo de carácter personal que habría afectado a la expareja de Antonio y que hablaba de cómo se comportaba él durante su relación.

