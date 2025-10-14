Julián Porras se pronuncia como nunca sobre el enfrentamiento de Olivia de Borbón con su hermano

MADRID, 14 Oct. (CHANCE) -

En medio del enfrentamiento familiar que ha surgido entre Olivia de Borbón y su hermano tras el fallecimiento de su padre, Francisco de Paula de Borbón y Escasany, Julián Porras se ha pronunciado como nunca al respecto durante su participación en la presentación de la Feria de Mayo de Madrid. "No te quepa la menor duda de que algún día hablaré. Al final son cosas de Olivia, de su familia, de sus derechos y yo ahí ni pincho ni corto" comenzaba reconociendo el marido de Olivia ante los micrófonos de Europa Press. "Ella ha pedido lo que ella considera y que la ley le ampara y es que no te puedo decir más allá porque no lo sé" añadía.

En medio del complicado momento que vive su mujer, Julián prefería no dar demasiados detalles al respecto aunque sí matizaba: "Mi mujer es una persona buena persona y desgraciadamente no está muy rodeada a veces, no estamos rodeados de buenas personas. Pero no tiene por qué ser de sangre, que algunos que no son de sangre, son peores". Siempre al lado de su muejer en los buenos momentos, pero sobre todo en los más complicados, Julián aprovechaba la presencia de las cámaras para insistir una vez más en su apoyo: "Apoyo incondicional a mi mujer, no ha hecho nada malo. Se ha portado con su padre excepcional desde el primer día que se puso malito hasta el último. Ha sido una mujer 10, una madre 10 y ha sido una hija excepcional, es lo que te puedo decir".

Aunque parecía que Olivia de Borbón y su hermano Francisco mantenían una buena relación, el fallecimiento de su padre hizo que las diferencias entre ellos afloraran. Tras organizar dos funerales independientes para honrar su memoria, era Olivia la que solicitaba mediante el BOE el títuo nobiliario de su padre. Aunque como primogénita sería ella la heredera natural, han sido muchas las informaciones que apuntan a que la voluntad de Francisco era que su hijo heredara el título. Por su parte, Francisco de Borbón se enteraba por la prensa de este nuevo paso que había decidido dar su hermana sin previa cosulta.