Julio Iglesias ataca de nuevo y pide a la Fiscalía la denuncia contra él sospechando de su falsedad

MADRID, 27 Ene. (CHANCE) -

Imparable en su defensa, así estamos viendo a Julio Iglesias dispuesto a luchar por su verdad contra todos aquellos que han intentando manchar su imagen y reputación personal y profesional. Tan solo unos días después de que la Fiscalía española archivara la denuncia contra su persona, el cantante vuelve a pedirle a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita el escrito que contiene las acusaciones en su contra por las presuntas agresiones sexuales sufridas por dos de sus exempleadas a fin de "determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa".

En esta ocasión ha sido su abogado el que se ha dirigido a la Fiscalía a la que le pide una "copia de la denuncia y el contenido íntegro de las diligencias de investigación preprocesal", asegurando que "no existe ninguna ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él". "No podemos olvidar tampoco que el acceso a la denuncia es además necesario a los efectos de que podamos determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa, este sí en España, por parte de las denunciantes, de modo que, desde esta perspectiva, el interés legítimo del señor Iglesias está igualmente justificado" se puede leer en el escrito al que ha podido tener acceso Europa Press.

La defensa de Julio Iglesias critica que la "condición de testigos protegidos no puede conducir a la denegación de acceso del denunciado al contenido de las diligencias practicadas y a que se le imponga la privación definitiva de adquirir el conocimiento sobre el contenido de la denuncia y de lo actuado, y que se le remita a la información que proporcionen los medios de comunicación y al uso que de la denuncia se pueda seguir haciendo en los medios afines a la organización denunciante, sin posibilidad de defensa de sus derechos fundamentales".