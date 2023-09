Kike Calleja y Raquel Abad, muy enamorados, contestan por fin a sus planes de formar familia: "Con muchas ganas"

MADRID, 2 Sep. (CHANCE) -

El pasado jueves Terelu Campos celebraba en la capital madrileña su 58 cumpleaños y, como era de esperar, Kike Calleja y su mujer, Raquel Abad, no quisieron perderse esta reunión familiar para celebrarlo por todo lo alto. Íntimos de la presentadora de televisión, aseguraban a su llegada que se trataba de "un cumpleaños más y teníamos que estar aquí apoyando y celebrando con nuestra amiga".

Kike y Raquel se dieron el 'Sí, quiero' en verano del año pasado y desde entonces siguen disfrutando de su amor. Muy discretos con su vida privada, la pareja no suele hablar delante de las cámaras de sus planes de futuro o de sus vivencias íntimas, sin embargo, aprovechábamos el momento en la fiesta de Terelu para preguntarles si tienen ganas de formar una familia.

Ambos nos reconocían que estarían encantados con la llegada de un bebé a sus vidas: "con muchas ganas, vendrán cuando tengan que venir", aunque por el momento no hay novedades: "no, de momento no, no esperamos nada".

Cuando le preguntábamos por el balance de casados, Kike optaba por guardar silencio y animaba a su mujer a contestar... y ella, de lo más sincera, nos confesaba que están "muy bien, perfecto, igual que hace un año, pues igual, estamos igual o mejor".

Cargando el vídeo....