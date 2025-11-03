Kiko Rivera, intenso reencuentro con su excuñada mientras Irene Rosales presume de su amor por Guillermo

MADRID, 3 Nov. (CHANCE) -

Lejos de ocultarse, o de mantener su historia de amor con Guillermo en la intimidad ante las críticas que está recibiendo por presumir de su felicidad al lado del empresario sevillano estando tan reciente su separación de Kiko Rivera, Irene Rosales continúa gritando a los cuatro vientos lo ilusionada que está junto al hombre que le ha devuelto la sonrisa semanas después de su ruptura con el padre de sus dos hijas después de 11 años relación y 9 de matrimonio.

Así, además de sus citas en la localidad en la que ambos residen a pocos metros de distancia, Castilleja de la Cuesta, derrochando complicidad ajenos a la presencia de cámaras, la influencer está más activa que nunca en redes sociales y, sin ir más lejos, este fin de semana ha compartido su plan en plena naturaleza con su novio, con el que ha disfrutado de una caminata por el monte aprovechando que no tenía con ella a sus pequeñas, y del que se ha convertido en inseparable desde que salió a la luz su relación.

Y mientras Irene afianza a pasos agigantados su idilio con Guillermo, Kiko mantiene un perfil bajo y, volcado en sus niñas, se adapta poco a poco a su nueva vida de soltero en el chalet que ha adquirido en una exclusiva urbanización de Sevilla y del que cada vez conocemos más detalles gracias a las historias que comparte en Instagram, como su gran cocina con isla, su jardín con porche y piscina...

En esta ocasión, Kiko ha sido el encargado de llevar a sus hijas al colegio y se ha encontrado por casualidad con una de las hermanas de su exmujer, Vanesa Rosales. Presumiendo de la buena relación que mantienen a pesar de su ruptura con la instagrammer, el hijo de Isabel Pantoja y su excuñada han estado charlando varios minutos a las puertas del centro escolar; una conversación en la que el dj se ha mostrado de lo más expresivo gesticulando mucho mientras explicaba algo a la que ha sido como una hermana para él en los últimos años.

Muy discreto, Kiko ha guardado silencio ante las cámaras de Europa Press y ha preferido no pronunciarse sobre la relación de Irene y Guillermo, dejando en el aire si cree que su exmujer está sobreexponiéndose y cómo le ha sentado este alarde de felicidad al lado de su nuevo amor cuando para él no está siendo fácil superar su separación.