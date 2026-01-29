Kiko Rivera mueve ficha tras la salida de Cantora a subasta por las deudas de Isabel Pantoja

Kiko Rivera - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Ene. (CHANCE) -

Nuevo frente abierto para Isabel Pantoja. Mientras la tonadillera refugia en Gran Canaria ultimando la negociación de la serie sobre su vida con una conocida plataforma antes de poner rumbo a Sudamérica para comenzar una nueva vida lejos de España, la revista Lecturas ha revelado en exclusiva que Cantora está a punto de salir a subasta.

Según la citada publicación, la finca arrastraría una deuda de 2,2 millones de euros después de que la cantante de 'Marinero de luces' dejase de pagar hace cinco años los 12.000 euros mensuales de hipoteca estipulados con una entidad bancaria. De ahí que haya sido desahuciada -no sin antes arrasar con el cortijo y llevarse hasta las puertas y los enchufes- y que la propiedad vaya a salir a subasta a comienzos de febrero por un precio que rondaría el millón de euros; es decir, la mitad de su valor real y considerablemente inferior a los más de 4 millones que la viuda de Paquirri pedía por ella cuando decidió ponerla a la venta hace un tiempo para intentar salvar su maltrecha economía.

Sin embargo, Cantora no es solo de Isabel, ya que su hijo Kiko Rivera posee aproximadamente el 47% de la misma -es la herencia que recibió de su padre- y, como ha revelado Leticia Requejo en 'El tiempo justo' este miércoles, desconocía la situación límite en la que se encontraría la finca.

Al parecer, el exmarido de Irene Rosales se habría enterado por Lecturas de que lo único que le legó el torero tras su muerte -la propiedad cuenta con una vivienda de 1.200 metros cuadrados en un terreno de más de 370 hectáreas- estaría a punto de salir a subasta pública, y su reacción más inmediata habría sido poner el asunto en manos de sus abogados para estudiar si existe alguna vía legal que le permita intervenir o reclamar algo para no perder Cantora.

Sin relación con su madre desde hace años, Kiko se habría llevado un gran disgusto al enterarse de este tema, ya que la finca -donde ha residido parte de su vida- tendría un gran valor sentimental para él.