Kiko Rivera: tensión y seriedad tras su entrevista más difícil en televisión

MADRID, 15 Nov. (CHANCE) -

Kiko Rivera ofreció una entrevista de lo más sincera en '¡De viernes!' en la que habló de su separación con Irene Rosales, del accidente de su hermano Cayetano y sus relaciones familiares... pero lo cierto es que no se lo puso fácil a los colaboradores de televisión, con los que tuvo algún rifirrafe.

El hijo de Isabel Pantoja estuvo a la defensiva al tratar algunos de los temas más peliagudos de su vida, como el de la relación con su hermana Isa o los altercados que la joven vivió cuando era pequeña en Cantora.

Sintiendo que los colaboradores tenían una opinión clara respecto al comportamiento que el clan Pantoja ha tenido siempre con Isa, Kiko les recriminó en muchas ocasiones no ser objetivos. Además, aseguró que su hermana no había sido una "santa" aunque reconoció también haberse equivocado con ella.

Después de muchos años de terapia que le han ayudado a tomar decisiones importantes en su vida como separarse de Irene, el dj aseguró que el dinero es un tema que no le preocupa ya respecto a su madre y que sería capaz de sentarse a hablar con la artista, pero le recordó que "perdono, pero no olvido".

Tras su entrevista, Kiko se dejaba ver igual de tenso que en plató y evitó las preguntas de la prensa sobre un posible acercamiento con su hermana. Incluso prefirió no contestar cuando le preguntaban si tiene miedo de las posibles acciones legales que su madre puede tomar contra él.

En el plató de '¡De viernes!', el primo de Anabel Pantoja dejó entrever que después de la emisión de la entrevista que le hicieron en su casa de Sevilla habría tomado la iniciativa de hablar a su hermana y ese acercamiento entre ellos podría haberse dado. Eso sí, quiso quedarse ahí y no dar más detalles al respecto por respeto a ella.