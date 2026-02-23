Lolita Flores celebra su Gran Cruz de Alfonso X El Sabio con una fiesta íntima. La razón de la ausencia de Rosario

Lolita Flores - EUROPA PRESS

MADRID, 23 Feb. (CHANCE) -

Como reconocimiento a su extensa trayectoria en el mundo de la canción y de la interpretación, Lolita Flores ha sido distinguida por el Gobierno con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio. Cumpliendo con sus compromisos teatrales en A Coruña, la artista no podía asistir a la entrega de la condecoración, que su hija Elena Furiase recibía muy emocionada en su nombre de manos de Pedro Sánchez.

De regreso en Madrid, Lolita ha querido celebrar este reconocimiento tan especial reuniendo en su domicilio del centro de la capital a un grupo de familiares e íntimos amigos entre los que destacó la presencia de su hija junto a su marido, Gonzalo Sierra, y los dos niños que tienen en común, Noah y Nala.

"Estábamos celebrándolo con amigos, compañeros de la profesión y nada, ella no pudo ir porque estaba trabajando con la función de teatro y nada, pues me tocó a mí ir en su lugar y hombre, pues muy orgullosa de ella y muy agradecida. Le dio muchísima pena no ir y hoy lo hemos celebrado aquí y la verdad es que está muy bien, muy contenta. Es una ocasión muy bonita para juntarnos y para celebrarla a ella sobre todo" ha expresado Elena con una sonrisa tras reencontrarse con su madre.

Quién sin embargo no pudo estar al lado de Lolita para brindar por su premio ha sido su hermana Rosario Flores, que presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con Malú se ha subido al escenario para cantar una de sus canciones en el segundo de los siete conciertos que la cantante de 'Aprendiz' ofrecerá en Madrid.

"Para mí es un honor cantar con ella, es una pedazo de artista. Así que yo la quiero mucho, somos muy amigas de toda la vida, así que... ¡De toda la vida! Bueno, ella se merece todo, así que muchísimas gracias, estoy muy contenta" ha expresado con una gran sonrisa al abandonar Las Ventas.

Respecto a la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio de su hermana, Rosario ha destacado orgullosa que "se lo merece porque lleva muchísimos años. Ya ilustrísima, excelentísima, imagínate, es mi hermana Lolita". "Y la verdad que para ella ha sido, pues, una noticia maravillosa. Y para toda la familia, claro que sí" ha añadido.

Contando las semanas para convertirse en abuela de su primer nieto, la cantante ha confesado que "eso es lo mejor del mundo". "Mi hija está muy bien, todo va muy bien. Estoy feliz de la vida. Nos vemos en los conciertos este verano, que estoy con mi ‘universo de ley’, así que cantando y bailando para todo mi gente".