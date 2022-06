Lucía Pombo y Álvaro López Huerta se dan el 'Sí, quiero' más esperado

MADRID, 25 Jun. (CHANCE) -

Por fin ha llegado el día para los Lucía Pombo y Álvaro López Huerta, ambos se han dado el 'Sí, quiero' en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Villafranca. La novia, muy feliz, entraba hasta el altar del brazo de su padre, el famoso 'Papín' en redes sociales, tras bajare de un vehículo militar. Tras seis años de relación sentimental, los dos tortolitos han dado el paso y han tenido una ceremonia religiosa de lo más emotiva rodeados de sus seres queridos.

Minutos antes de entrar, Álvaro López Huerta nos asegura estar nervioso: “sí, parece que estoy calmado, pero no, estoy nervioso” y es que de lo que más ganas tenía era de: “eso lo que más, ver a la novia”.

El empresario nos aseguraba que “no he hablado con ella, no he querido hablar nada” y a pesar de los nervios, está con resaca emocional después de la preboda: “muchísimo, divertidísima, no falló nadie, muy entretenido, hoy más y mejor” en la que su prometida recibió un regalo súper especial: “una primera moto que tuvo ella”.

Multitud de rostros conocidos se reúnen en la boda, entre ellos hemos podido ver a Tomás Páramo, María García de Jaime, Hugo y Lara, Marta lozano, Teresa Andrés Gonzalvo, Gaby (hermana no biológica de las Pombo), Marta Pombo, María Pombo, Pablo Castellano... la boda de la azafata de vuelo ha reunido a todos los influencers del momento en una ceremonia de lo más especial.

Lucía Pombo llegaba en un coche militar de época junto al padrino de bodas, su padre, de lo más feliz y emocionada. Nada más aparcar en la puerta de la iglesia, la influencer se bajaba con ayuda de su padre que le cogía el velo y se lo colocaba.

Muy amable con la prensa que se encontraba en las inmediaciones, Lucía les pedía su opinión y recibía piropos en su día más especial. Marta Pombo salía de la iglesia para ayudar a su hermana con la cola de la novia y el velo y por fin se producía la gran entrada a la iglesia.

