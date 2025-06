Lucía Rivera se llena de elogios hablando de su novio: "Cuando estás con alguien normal todo empieza a ser normal"

MADRID, 25 Jun. (CHANCE) -

Fue el pasado mes de agosto cuando Lucía Rivera confirmaba su relación sentimental con Fernando Wagner y ahora, que están a punto de celebrar su primer aniversario su relación está de lo más consolidada. Tanto es así que la modelo no duda en hablar abiertamente sobre su pareja.

Discreta en su relación, la modelo publica cada vez más contenido con el joven y se deja ver feliz ante las cámaras. Con una sonrisa en su rostro, Lucía ha acudido este miércoles a la premiere de 'Jurassic World: El Renacer' y ha asegurado que "cuando estás con alguien normal y con alguien que te da calma, todo empieza a ser normal".

La joven ha confesado que aún así, "todos mis ex me han hecho aprender cosas buenas y no buenas, de todo se aprende", pero ha recalcado que "se nota cuando te quieren bien". En ese aspecto se ha acordado de su abuelo porque "me dijo una cosa un día, 'si te quiere, te vas a dar cuenta y si no te quiere, también te vas a dar cuenta'", y ahora que vivido algunas relaciones, puede decir que "me di cuenta de las dos".

La vida le sonríe en el amor, a diferencia de a su padre, que recientemente rompía su relación sentimental con María Cerqueira cuando todo iba viento en popa... en ese aspecto, Lucía piensa que "es difícil igualar a una mujer como María, pero a ver qué pasa".

Aún así, ha desvelado que "yo veo contento a mi padre siempre", pero ha dejado claro que "en sus cosas privadas no me meto, no soy su psicóloga, soy su hija" y en ese sentido "no me cuenta cosas de sus ligues".