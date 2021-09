Luis Miguel Rodríguez se queda obnubilado ante la presencia de dos mujeres y deja tirada a la prensa

MADRID, 25 Sep. (CHANCE) -

A lo largo de estos últimos años, Ágatha Ruiz de la Prada ha tenido subidas y bajadas en el ámbito del amor y lo cierto es que cada vez se nos complica más seguir el rastro sentimental de la diseñadora. Después de su ruptura con Luis Gasset, parece que no está dispuesta a comprometerse con nadie, ni siquiera con Luis Miguel Rodríguez, su expareja, con el que también fracasó en el amor, pero aseguraba que se divertía tanto con él que le echaba de menos.

Hemos hablado con Luis Miguel Rodríguez y nos ha mostrado su lado más divertido y bromista hablando de Agatha Ruíz de la Prada: "Muy buena amistad y buena relación, todo bueno". Sobre si habrá segunda oportunidad, comenta: "No, vamos a dejar así un poquito, estamos muy bien solteros y solos, hay que disfrutar de la soltería".

También, a pesar de todo, Luismi está abierto al amor: "Siempre, yo estoy abierto desde que me levanto hasta que me acuesto, siempre estoy abierto al amor". Tanto es así que incluso lo intenta con Sofía del Prado (exmiss España) y Jessica González: "Me voy a tomar un vinito. Mira he invitado a estas chicas a un vino y dicen que vine la camarera a traérselo, no tengo opción. Fíjate estas sí que tienen suerte de estar tan buenas, joder, madre mía".

En cuanto a qué le parecería que Ágatha encontrase de nuevo el amor, comenta: "Bueno, decisiones personales de cada uno, eso ya no me puedo meter en nada. Aunque haya estado con novio he seguido siendo amigo de ella, siempre, en positivo".

Cargando el vídeo....