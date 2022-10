Luis Rollán asegura que la visita de Isabel Pantoja a Kiko Rivera podría causarle alteraciones en su salud

MADRID, 22 Oct. (CHANCE) -

Todos seguimos pendientes de cómo evoluciona la salud de Kiko Rivera. Él mismo ha sido el encargado de tranquilizar a sus seguidores por medio de sus redes sociales asegurando que todo ha sido “un gran susto” y que ha llegado a pensar “que no salía de esta”.

Pero parece que su estado de salud mejora, tal y como ha podido confirmar su mujer, Irene Rosales, quien no se ha separado de él en ningún momento. Además, el dj ha recibido la visita de Luis Rollán, quien ha asegurado que “ahora tiene un proceso largo” pero que "se encuentra bien”: “Estaba muy asustado, ha sido un susto grande para él y para la gente que le queremos”.

Momentos muy angustiosos los que han pasado sus amigos y familiares, ya que Luis afirma que “podría haber sido muchísimo peor”. El colaborador recalca la importancia de que el dj se encuentre tranquilo en estos momentos: “Ahora lo único importante es que esté bien, esté animado y tenga una buena recuperación”.

Tras esta visita, Luis reconoce que Kiko “está muy emocionado por la gran cantidad de apoyo recibido”. Son muchos los fans que se han preocupado por su estado de salud, algo que ha animado mucho al hijo de Isabel Pantoja.

Aunque la gran incógnita del momento sigue siendo si su madre aparecerá en las próximas horas para ver a Kiko en el hospital, algo que Luis Rollán no sabe a ciencia cierta: “No se si va a venir o no va a venir, todo depende de cómo esté él y de la prescripción médica”. El colaborador confiesa que la tonadillera irá próximamente a ver a su hijo: “Si no es aquí, en su casa”.

Este momento se producirá si los médicos le dan permiso, ya que Luis nos comenta que Kiko tiene “que estar tranquilo, no tiene que tener alteraciones y tiene que ser un proceso calmado”, por lo que ver a Isabel Pantoja podría alterar su estado de salud: “Esto no lo dicta ni Kiko ni nadie, lo dicen los médicos”.