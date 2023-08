Lydia Lozano, Alicia Senovilla, Parada... el mundo de la televisión da su último adiós a Hilario López Millán

MADRID, 18 Ago. (CHANCE) -

Hilario López Millán, uno de los tertulianos y críticos musicales más populares de nuestro país en la década de los 90 y los 2000, nos ha dejado. El querido periodista, que gracias a su pasión por la copla se convirtió en confidente de algunas de nuestras folclóricas más importantes, como Rocío Jurado, Lola Flores o Juana Reina, falleció este jueves a los 78 años a causa de una deshidratación extrema.

Este viernes han sido numerosos los rostros conocidos del mundo de la comunicación que se han acercado al madrileño tanatorio de San Isidro para dar su último adiós a su compañero -del que todos han destacado su bondad y su ingenio- y arropar a su pareja desde hace medio siglo, Alberto, en este durísimo trance.

Albert Castillón, que mantenía una gran amistad con Hilario y que fue quien dio a conocer su fallecimiento con un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, ha destacado que el periodista era "una magnífica persona, eso es lo más importante, además de un profesional como pocos. Era una enciclopedia, era mucho más que amigo, era cómo un hermano". "Es de ese tipo de periodistas que se nos van y dejan un vacía inmenso porque cómo él es que no hay en el mundo de la prensa del corazón, no hay gente que sepa tanto y que además lo sepa explicar tan bien" ha destacado muy emocionado, asegurando que "le quedaban diez años bien buenos de vida y se ha ido antes de tiempo".

"Yo creo que Hilario ha fallecido por amor porque se dejó su salud y no fue al médico cuando estaba cansado por cuidar a la persona que más quería y con quién estuvo 40 años. Él estaba agotado y no le daba más importancia. El que tiene salud delicada es Alberto y no él y se descuidó, simplemente se descuidó. Un poco ha fallecido por amor y es muy injusto" se ha lamentado, revelando cómo fueron los últimos días de vida del tertuliano: "Se cayó en casa un día antes de ser ingresado, una caída poco habitual, de ahí al hospital y cuando lo ingresan los médicos dicen que el grado de deshidratación es muy alto y que ya no pueden revertirlo ni poniéndole vías. Es una muerte absurda, era alguien que se alimentaba bien, que se cuidaba, que no tenía excesos de ningún tipo, no debía de haberse ido tan pronto".

José Manuel Parada, por su parte, ha resaltado la lealtad de Hilario con amigos tan populares como Rocío Jurado: "Era muy buena gente. Siempre que vengo digo lo mismo, parece que se mueran los buenos y los malos y los cabronazos siguen vivos y siguen estropeando la vida a la gente. Hilario se llevaba bien con todos los compañeros, no rivalizaba. Se va con montones de secretos porque él era amigo de mucha gente famosa. Él nunca ha traicionado a esa gente famosa con la que tenía relación. Él era íntimo de La Jurado desde que la Jurado empezaba y él con Juan de la Rosa eran muy amigos entre ellos. Jamás la traicionó, jamás contó los miles y miles de secretos, esos se van con él dónde quiera que esté ahora".

"Que descanse en paz, es una pérdida para los amigos pero también es una gran pérdida para la profesión porque era un ejemplo de cómo se puede ser un buen periodista y cómo puedes interesar al público sin traicionar a nadie y sin contar nunca mentiras" ha añadido afectado.

Con la voz rota veíamos llegar a Lydia Lozano al tanatorio, confesando su impresión por la inesperada y repentina muerte de Hilario, para el que solo tiene buenas palabras: "Era un gran compañero y amigo. Era una persona maravillosa" ha afirmado, quedándose, sin duda, "con su sentido del humor y lo buen amigo que era".

Una despedida a la que tampoco ha faltado Alicia Senovilla, que no ha ocultado su sorpresa por la ausencia de numerosos rostros conocidos que, además de compañeros, eran amigos del periodista: "Ha sido triste, pero ha sido doblemente triste porque Hilario siendo como era, que además yo creo que es una de esas personas maravillosas que la vida te regala y que los que nos consideramos sus amigos estamos muy orgullosos de serlo. ¿Dónde estaban todos sus amigos? Ha sido muy triste ver la despedida tan solitaria que ha tenido Hilario" se ha lamentado.

Destrozado veíamos a su pareja desde hace medio siglo, Alberto, con el que contrajo matrimonio hace 17 años. Ayudado por un familiar y caminando con dificultades, el gran amor de la vida de Hilario no ha tenido fuerzas de atender a la prensa y, desolado, se ha limitado a saludar con la mano en agradecimiento al apoyo y al cariño que está recibiendo tras la pérdida del periodista, cuyos restos mortales serán incinerados.

